Три города и три села в Бурятии станут заметно лучше

Накануне во Владивостоке подвели итоги VIII конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. От Бурятии победу одержали сразу шесть проектов: города Северобайкальск, Закаменск, Гусиноозерск, а также села Сотниково, Кырен и Кабанск.Как сообщили в Минстрое Бурятии, высочайшую оценку получил проект Северобайкальска. Городу будет выделено 150 миллионов рублей. Проект включает в себя историю строительства легендарной Байкало-Амурской магистрали. Концепция, разработанная Иркутскими архитекторами, носит название «История БАМ».Гусиноозерск получил грант в размере 50 миллионов рублей на реализацию второго этапа по благоустройству центральной части города по улице Ленина. Такую же сумму получит и Закаменск на обустройство центрального бульвара.«Впервые сразу шесть проектов победили во Всероссийском конкурсе по благоустройству. Это огромный результат! Это свидетельствует о высокой подготовке проектов, командной работе, большой заинтересованности жителей и органов местного самоуправления развивать свои города и поселения, и конечно о работе нашего регионального Центра компетенций по вопросам городской среды. Особенно хочу отметить наши города Северобайкальск, Закаменск и Гусиноозерск, которые одерживают победу в данном конкурсе ежегодно», - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.Как отметили в Минстрое, Северобайкальск, Закаменск и Гусиноозерск уже не в первый раз одерживают победу в конкурсе, а вот села Кабанск, Сотниково и Кырен победителями стали впервые.Так в селе Сотниково построят всесезонное многофункциональное общественное пространство. По проекту на территории установят различные модульные закрытые террасы для отдыха и проведения обучающих лекций. Такое архитектурное решение позволит находиться в парке не только в теплое время года, но и в холодные дни. Размер федерального гранта составил 150 миллионов рублей.«Мы долго работали над проектом благоустройства в селе Кырен Тункинского района, нам хотелось сделать так, чтобы отдых туристов был более разнообразным и интересным. Принято решение обустроить парк в центре села, это почти 20 тысяч квадратных метров. Здесь мы предусмотрели детскую площадку, спортивные зоны, смотровую площадку с качелями, деревянную набережную и много зелени. Причем также как и в Сотниково мы установим в парке закрытый отапливаемый павильон, где можно будет поиграть в шахматы и настольный теннис. Сумма на реализацию проекта - 100 миллионов рублей», - рассказала руководитель Центра компетенций по вопросам городской среды Бурятии Ирина Ахандаева.В селе Кабанск построят набережную. На территории разместят сцену для проведения праздников и пешеходный променад вдоль реки. На реализацию проекта село получило грант в размере 50 миллионов рублей.К реализации всех проектов победители приступят весной 2024 года.Фото: Минстрой Бурятии