Общество 26.07.2023 в 10:59

Жителей Улан-Удэ ждет масштабное отключение холодной воды

Под отключение попадет почти весь Железнодорожный район
A- A+
Текст: Константин Воронов
Жителей Улан-Удэ ждет масштабное отключение холодной воды
На одной из самых крупнейших водонасосных станций Железнодорожного района Улан-Удэ специалисты городского «Водоканала» заменят старую запорную арматуру. Как сообщили на предприятии, эти работы позволят повысить надёжность всей системы водоснабжения района.

«Работы по замене устаревшей запорной арматуры диаметром 100, 200 и 250 мм специалисты проведут в ночь с 4 на 5 августа, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Будут задействованы пять аварийно-восстановительных бригад и девять единиц спецтехники. Подача холодного водоснабжения большей части Железнодорожного района будет приостановлена с 22 часов 4 августа до 10 часов 5 августа», - рассказали в «Водоканале».

Подвоз воды обещают организовать. Подробную информацию о маршруте движения автоцистерн сообщат позже.

Список адресов, где отключат воду:







Теги
вода отключение

Все новости

Жителей Улан-Удэ ждет масштабное отключение холодной воды
26.07.2023 в 10:59
В Улан-Удэ художники пытаются изменить у горожан восприятие «старого города»
26.07.2023 в 10:48
В Бурятии строят мост из лиственницы
26.07.2023 в 10:39
В Улан-Удэ ночью горел автомобиль
26.07.2023 в 10:12
В Бурятии назначен новый прокурор Прибайкальского района
26.07.2023 в 09:53
Жителя Улан-Удэ осудили за убийство и изнасилование 16-летней давности
26.07.2023 в 09:39
В Улан-Удэ перекроют часть улицы Сахьяновой
26.07.2023 в 09:14
Ноу- хау для больных
26.07.2023 в 09:00
Перевод денег мошенникам
26.07.2023 в 09:00
В Улан-Удэ взбунтовались жители «Стеколки»
26.07.2023 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 26 июля по 1 августа

Читайте также
В Улан-Удэ художники пытаются изменить у горожан восприятие «старого города»
Необычный проект реализуется на площади Революции
26.07.2023 в 10:48
В Бурятии строят мост из лиственницы
Он прослужит 50 лет, утверждают в республиканском Минтрансе
26.07.2023 в 10:39
В Улан-Удэ перекроют часть улицы Сахьяновой
На противоположной стороне улицы организуют двухстороннее движение
26.07.2023 в 09:14
Ноу- хау для больных
В Улан-Удэ пациентов инфекционной больницы накормили кашей с насекомыми
26.07.2023 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru