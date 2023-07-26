Жителей Улан-Удэ ждет масштабное отключение холодной воды

Список адресов, где отключат воду:





























На одной из самых крупнейших водонасосных станций Железнодорожного района Улан-Удэ специалисты городского «Водоканала» заменят старую запорную арматуру. Как сообщили на предприятии, эти работы позволят повысить надёжность всей системы водоснабжения района.«Работы по замене устаревшей запорной арматуры диаметром 100, 200 и 250 мм специалисты проведут в ночь с 4 на 5 августа, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Будут задействованы пять аварийно-восстановительных бригад и девять единиц спецтехники. Подача холодного водоснабжения большей части Железнодорожного района будет приостановлена с 22 часов 4 августа до 10 часов 5 августа», - рассказали в «Водоканале».Подвоз воды обещают организовать. Подробную информацию о маршруте движения автоцистерн сообщат позже.