Общество 27.07.2023 в 13:26

Молодой военный из Бурятии погиб на СВО

Мунко Доржиеву едва исполнился 21 год
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Текст: Константин Воронов
Молодой военный из Бурятии погиб на СВО
Паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии» сообщил о гибели на спецоперации военнослужащего 5-й танковой бригады 21-летнего Мунко Доржиева.

Доржиев Мунко Балтаевич родился 18 июня 2002 года в селе Можайка Еравнинского района. Был старшим сыном в семье. В школе принимал активное участие в олимпиадах, различных мероприятиях. Увлекался футболом, волейболом, баскетболом. После окончания школы в 2019 году поступил в БГУ по специальности педагогического профиля «Математика и информатика». Успешно окончил 1-й курс, после чего оформил академический отпуск и ушел служить в армию.

Затем продолжил военную службу по контракту рядовым в 5-й отдельной танковой бригаде в Улан-Удэ.

22 июня Мунко Доржиев погиб при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм. У него осталась любящая семья: мама и папа, два брата и сестренка.

Церемония прощания с Мунко Доржиевым состоится 30 июля по адресу: с. Усть-Эгита, улица Дамдинова, 27/1.
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