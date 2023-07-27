Молодой военный из Бурятии погиб на СВО

Паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии» сообщил о гибели на спецоперации военнослужащего 5-й танковой бригады 21-летнего Мунко Доржиева.Доржиев Мунко Балтаевич родился 18 июня 2002 года в селе Можайка Еравнинского района. Был старшим сыном в семье. В школе принимал активное участие в олимпиадах, различных мероприятиях. Увлекался футболом, волейболом, баскетболом. После окончания школы в 2019 году поступил в БГУ по специальности педагогического профиля «Математика и информатика». Успешно окончил 1-й курс, после чего оформил академический отпуск и ушел служить в армию.Затем продолжил военную службу по контракту рядовым в 5-й отдельной танковой бригаде в Улан-Удэ.22 июня Мунко Доржиев погиб при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм. У него осталась любящая семья: мама и папа, два брата и сестренка.Церемония прощания с Мунко Доржиевым состоится 30 июля по адресу: с. Усть-Эгита, улица Дамдинова, 27/1.