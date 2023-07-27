Общество 27.07.2023 в 15:39

Акция по сбору в школу детей стартовала на ВСЖД

Железнодорожники помогут подготовиться к 1 сентября детям из многодетных и малообеспеченных семей
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Текст: Номер один
Акция по сбору в школу детей стартовала на ВСЖД
Волонтеры Восточно-Сибирской железной дороги запустили на полигоне магистрали благотворительную акцию «Собери ребенка в школу». Железнодорожники помогут подготовиться к началу учебного года воспитанникам Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям из многодетных и малообеспеченных семей.

Акция проводится в Иркутске, Тайшете, Улан-Удэ, Северобайкальске и на других станциях магистрали. К сбору принимаются канцелярские принадлежности и школьные портфели, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Сбор продлится до 21 августа 2023 года. Принять участие в нем могут все желающие. Накануне Дня знаний сформированные наборы школьных принадлежностей будут направлены по назначению.

Отметим, что акция «Собери ребенка в школу» проводится на ВСЖД шестой год подряд. Кроме сбора вещей для нуждающихся семей с детьми волонтеры-железнодорожники регулярно участвуют в субботниках и других экологических мероприятиях, оказывают помощь одиноким пенсионерам и детям-сиротам.

По вопросам оказания помощи можно обращаться на горячую линию «Волонтер ВСЖД» по тел.: 8-964-548-84-77.

Фото: pixabay.com
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