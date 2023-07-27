В Бурятии сидят около 3,5 тысяч осужденных

В УФСИН России по Бурятии на заседании коллегии подвели итоги работы за 1 полугодие 2023 года. Как сообщили в ведомстве, численность осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, на данный момент составляет чуть менее 3,5 тысяч человек. За указанный период из исправительных учреждений освободились более 750 «сидельцев», из них 129 - условно-досрочно.Сидящих охраняют и обслуживают 1600 сотрудников УФСИН и более 400 работников.«По итогам первого полугодия побегов из-под охраны и конвоирования, а также покушений на побег осужденных, подозреваемых и обвиняемых не допущено. Сотрудниками оперативных подразделений перекрыто 8 каналов доставки наркотических средств, изъято более 140 грамм наркотиков, предотвращено 10 попыток доставки запрещенных предметов, обнаружены и изъяты 32 телефона», - рассказали в ведомстве.Были озвучены и цифры по экономической стороне работы бурятской уголовно-исполнительной системы. «В подведомственных учреждениях изготовлено товарной продукции и оказано услуг на сумму более 120 млн. рублей», - сообщили в УФСИНе.В целом по итогам заседания коллегии деятельность УФСИН России по РБ и подведомственных ему учреждений УИС признана удовлетворительной.Фото: «Номер один»