Общество 28.07.2023 в 09:25
В Бурятии энергетикам пришлось расплачиваться за погибших коров
Животных убило током после падения сгнившей электроопоры
Текст: Константин Воронов
В Бурятии судебные приставы взыскали с электросетевой компании 390 тысяч рублей в пользу хозяйки коров, которые погибли на пастбище от удара током.
Как сообщили в УФССП, происшествие случилось в Закаменском районе. Во время выпаса стада на пастбище упала одностоечная деревянная опора, которая попросту сгнила. От удара током погибли 8 голов крупного рогатого скота: две коровы, две телки и четыре бычка.
«Под контролем судебных приставов электросетевая компания полностью возместила владелице личного подсобного хозяйства причиненный ущерб и судебные расходы», - сообщили в УФССП по РБ.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в УФССП, происшествие случилось в Закаменском районе. Во время выпаса стада на пастбище упала одностоечная деревянная опора, которая попросту сгнила. От удара током погибли 8 голов крупного рогатого скота: две коровы, две телки и четыре бычка.
«Под контролем судебных приставов электросетевая компания полностью возместила владелице личного подсобного хозяйства причиненный ущерб и судебные расходы», - сообщили в УФССП по РБ.
Фото: «Номер один»
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