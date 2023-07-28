В Бурятии энергетикам пришлось расплачиваться за погибших коров

В Бурятии судебные приставы взыскали с электросетевой компании 390 тысяч рублей в пользу хозяйки коров, которые погибли на пастбище от удара током.Как сообщили в УФССП, происшествие случилось в Закаменском районе. Во время выпаса стада на пастбище упала одностоечная деревянная опора, которая попросту сгнила. От удара током погибли 8 голов крупного рогатого скота: две коровы, две телки и четыре бычка.«Под контролем судебных приставов электросетевая компания полностью возместила владелице личного подсобного хозяйства причиненный ущерб и судебные расходы», - сообщили в УФССП по РБ.Фото: «Номер один»