Мэрия Улан-Удэ предупредила об опасности купания в карьере между Истоком и Сужей

С начала лета в республике погибло семь детей, в том числе в Улан-Удэ в реке Уда и на протоке Степная утонуло два человека, один из которых – несовершеннолетний, сообщает Главное управление МЧС России по Бурятии.В связи с этим, администрация Улан-Удэ предупреждает об опасности использования для купания, отдыха и занятий спортом всех водных объектов, особенно карьера между мкрн Исток Советского района и селом Сужа Иволгинского района.Фото: ulan-ude-info.ru