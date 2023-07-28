Общество 28.07.2023 в 12:21

Мэрия Улан-Удэ предупредила об опасности купания в карьере между Истоком и Сужей

Предупреждение связано с увеличением несчастных случаев с детьми на водных объектах Бурятии
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Мэрия Улан-Удэ предупредила об опасности купания в карьере между Истоком и Сужей
С начала лета в республике погибло семь детей, в том числе в Улан-Удэ в реке Уда и на протоке Степная утонуло два человека, один из которых – несовершеннолетний, сообщает Главное управление МЧС России по Бурятии.

В связи с этим, администрация Улан-Удэ предупреждает об опасности использования для купания, отдыха и занятий спортом всех водных объектов, особенно карьера между мкрн Исток Советского района и селом Сужа Иволгинского района.

Фото: ulan-ude-info.ru
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