Самолёт с отказавшим шасси из Улан-Удэ приземлился в аэропорту Шереметьево

Сегодня в аэропорту Шереметьево были заранее предупреждены экстренные службы о приближении самолета из Улан-Удэ с неисправностью шасси. Об этом пишет ТАСС.«В Шереметьеве ожидается посадка пассажирского Boeing с неисправностью шасси», — сказано в сообщении.Отмечается, что на место были направлены дополнительные силы пожарных.Самолёт находился в пути почти шесть часов. Несколько минут назад стало известно о том, что пассажирский самолёт, летевший по маршруту Улан-Удэ — Москва, с неисправностью шасси совершил успешную посадку в аэропорту Шереметьево.