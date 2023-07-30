Общество 30.07.2023 в 14:36

Самолёт с отказавшим шасси из Улан-Удэ приземлился в аэропорту Шереметьево

Пассажирский Boeing ждали на месте пожарные бригады
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Самолёт с отказавшим шасси из Улан-Удэ приземлился в аэропорту Шереметьево
Сегодня в аэропорту Шереметьево были заранее предупреждены экстренные службы о приближении самолета из Улан-Удэ с неисправностью шасси. Об этом пишет ТАСС. 

«В Шереметьеве ожидается посадка пассажирского Boeing с неисправностью шасси», — сказано в сообщении. 

Отмечается, что на место были направлены дополнительные силы пожарных.

Самолёт находился в пути почти шесть часов. Несколько минут назад стало известно о том, что пассажирский самолёт, летевший по маршруту Улан-Удэ — Москва, с неисправностью шасси совершил успешную посадку в аэропорту Шереметьево.


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