Общество 31.07.2023 в 15:02

На Ольхоне молодая рысь покрасовалась перед туристами

Дикая кошка поточила свои когти (видео)
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Текст: Евгения Гармаева
На Ольхоне молодая рысь покрасовалась перед туристами

На севере байкальского острова Ольхон туристы повстречали рысь. Животное спокойно расхаживало на природе и не особо реагировало на людей. Редкие кадры удалось заснять в Прибайкальском национальном парке.

«Дикий зверь будто не был смущён вниманием человека: он демонстративно точил когти и двигался нарочито медленно, позволив себя запечатлеть на камеру мобильного телефона. Автору этих кадров с рысью очень повезло, считают сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»: снять хищное животное в его естественной среде обитания и состоянии свободы удаётся далеко не каждому», 

- рассказали в группе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».


Специалисты отметили, что поведение рыси наглядно иллюстрирует отсутствие опыта преследования со стороны человека, что для особо охраняемых природных территорий и должно быть нормой.

«Молодая кошка показала: она здесь – хозяйка»,

- добавили в сообщении.

Автор видео: Григорий Огдонов

Фото: скриншот из видео

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