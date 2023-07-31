На Ольхоне молодая рысь покрасовалась перед туристами

На севере байкальского острова Ольхон туристы повстречали рысь. Животное спокойно расхаживало на природе и не особо реагировало на людей. Редкие кадры удалось заснять в Прибайкальском национальном парке.

«Дикий зверь будто не был смущён вниманием человека: он демонстративно точил когти и двигался нарочито медленно, позволив себя запечатлеть на камеру мобильного телефона. Автору этих кадров с рысью очень повезло, считают сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»: снять хищное животное в его естественной среде обитания и состоянии свободы удаётся далеко не каждому»,

- рассказали в группе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».







Специалисты отметили, что поведение рыси наглядно иллюстрирует отсутствие опыта преследования со стороны человека, что для особо охраняемых природных территорий и должно быть нормой.



«Молодая кошка показала: она здесь – хозяйка»,

- добавили в сообщении.



Автор видео: Григорий Огдонов



Фото: скриншот из видео