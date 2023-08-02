Общество 02.08.2023 в 10:45
В Монголии - сорокаградусная жара
В аймаке Дорнод температура на поверхности почвы достигает +68 градусов
Текст: Номер один
Температура воздуха в аймаке Дорнод достигает от +35 до +42 градусов, а на поверхности почвы до +68 градусов, сообщает МОНЦАМЭ.
В частности, в сомонах Дашбалбар, Халх-Гол, Матад, Баян-Уул, Гурванзагал, Чулуунхороот температура воздуха достигает +35 - +39 градусов, а на поверхности почвы до +60 градусов, сообщил Центр метеорологии и мониторинга окружающей среды аймака Дорнод.
Летом 2016 года температура воздуха в аймаке Дорнод достигала +41,9 градуса.
Фото: montsame.mn
В частности, в сомонах Дашбалбар, Халх-Гол, Матад, Баян-Уул, Гурванзагал, Чулуунхороот температура воздуха достигает +35 - +39 градусов, а на поверхности почвы до +60 градусов, сообщил Центр метеорологии и мониторинга окружающей среды аймака Дорнод.
Летом 2016 года температура воздуха в аймаке Дорнод достигала +41,9 градуса.
Фото: montsame.mn