Мэр Улан-Удэ передал автомобиль УАЗ десантникам из 11-й бригады

Как сообщили в мэрии города, автомобиль УАЗ-2206 2003 года выпуска ранее использовался для подвоза и развоза водителей трамвая и кондукторов на работу и с работы, сейчас их развозит другой транспорт. Перед передачей МУП «Управление трамвая» провело работу по техническому обслуживанию и укомплектованию автомобиля УАЗ. Установлена лебедка, багажник, грязевая резина.





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков передал автомобиль УАЗ военнослужащим 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, которые празднуют сегодня 55-летнюю годовщину образования бригады и День ВДВ.МУП «Управление трамвая» передает военнослужащим уже четвертый УАЗ. Другие предприятия и структурные подразделения мэрии Улан-Удэ также регулярно помогают военнослужащим – в мае в зону СВО отправлены «Мицубиси» от МУП «Водоканал», УАЗ от Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности.Фото: мэрия Улан-Удэ