Общество 02.08.2023 в 17:19

Мэр Улан-Удэ передал автомобиль УАЗ десантникам из 11-й бригады

Машина укомплектована всем необходимым
A- A+
Текст: Константин Воронов
Мэр Улан-Удэ передал автомобиль УАЗ десантникам из 11-й бригады
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков передал автомобиль УАЗ военнослужащим 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, которые празднуют сегодня 55-летнюю годовщину образования бригады и День ВДВ.

Как сообщили в мэрии города, автомобиль УАЗ-2206 2003 года выпуска ранее использовался для подвоза и развоза водителей трамвая и кондукторов на работу и с работы, сейчас их развозит другой транспорт. Перед передачей МУП «Управление трамвая» провело работу по техническому обслуживанию и укомплектованию автомобиля УАЗ. Установлена лебедка, багажник, грязевая резина.


МУП «Управление трамвая» передает военнослужащим уже четвертый УАЗ. Другие предприятия и структурные подразделения мэрии Улан-Удэ также регулярно помогают военнослужащим – в мае в зону СВО отправлены «Мицубиси» от МУП «Водоканал», УАЗ от Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
спецоперация

Все новости

В Бурятии власти наказали одноглазого «черного лесоруба»
02.08.2023 в 17:31
Мэр Улан-Удэ передал автомобиль УАЗ десантникам из 11-й бригады
02.08.2023 в 17:19
На Приборостроительном объединении можно зарабатывать 70 тысяч рублей без опыта работы
02.08.2023 в 17:02
В Улан-Удэ прибудет уникальный Книжный поезд
02.08.2023 в 16:50
Жителю Бурятии грозит до 20 лет тюрьмы за поджог военкомата
02.08.2023 в 16:42
В одном из сёл Бурятии внезапно стал умирать скот
02.08.2023 в 16:20
Жители Улан-Удэ воруют камни с дамбы на Левом берегу
02.08.2023 в 16:04
В Бурятии нашли живой пропавшую 76-летнюю бабушку
02.08.2023 в 15:58
В Забайкалье вернулись реликтовые чайки
02.08.2023 в 15:57
В Бурятии с шаурмой шалят
02.08.2023 в 15:39
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 августа

Читайте также
В Забайкалье вернулись реликтовые чайки
В Даурском заповеднике впервые за последние 10 лет замечены их птенцы
02.08.2023 в 15:57
В Бурятии с шаурмой шалят
В июле объявлено 13 предостережений предприятиям общепита этого  профиля
02.08.2023 в 15:39
В Улан-Удэ начали откачивать лужи с дорог
Городские службы перевели на усиленный режим работы
02.08.2023 в 15:09
В аэропорту Улан-Удэ отказали в перелете пьяному ростовчанину
Транспортные полицейские  установили 38-летнего мужчину, который прибыл на авиарейс в состоянии алкогольного опьянения

02.08.2023 в 14:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru