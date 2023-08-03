В Бурятии все молодые работники ВСЖД получат максимальный размер северной надбавки

В Бурятии с 1 августа изменен порядок начисления «северной надбавки» для работников структурных подразделений ВСЖД. Доплата за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, и других климатически неблагоприятных территориях будет устанавливаться независимо от стажа работы в этих районах, сообщили в пресс-службе ВСЖДСеверная надбавка к заработной плате будет выплачиваться сотрудникам, возраст которых не превышает 30 лет, в размере 50% в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (Баргузинский, Курумканский, Окинский, Баунтовский, Муйский, Северо-Байкальский районы и город Северобайкальск) и 30% в остальных районах республики Бурятия. Ранее полный размер северной надбавки в размере 50% и 30% устанавливался молодежи по истечении 2,5 и 1,5 лет работы в этих местностях.Эта мера позволит с первых дней трудоустройства повысить размер заработной платы молодым железнодорожникам и закрепить квалифицированные кадры на участках БАМа и Транссиба.Следует отметить системную работу по привлечению и удержанию в компании молодежи. Ежегодно около 300 выпускников отраслевых учебных заведений приходят работать в структурные подразделения в границах Восточно-Сибирской железной дороги. Для закрепления молодых кадров, кроме мер по увеличению уровня заработной платы, на магистрали решаются социальные вопросы по предоставлению технологического жилья, оказанию корпоративной поддержки при покупке жилья.Фото: company.rzd.ru