Общество 09.08.2023 в 09:00

Выбор кадастрового инженера на Госуслугах

Есть ли такой сервис?
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Выбор кадастрового инженера на Госуслугах
Pixabay

Вопрос: «Слышала, что теперь найти кадастрового инженера можно на Госуслугах?» 

Инна Юрьевна У.

Да, действительно, поиск кадастрового инженера теперь стал доступен на портале «Госуслуг». Благодаря новому сервису взаимодействие заказчика и подрядчика станет удобнее и эффективнее. Его функционал даёт возможность подать заявку, указав параметры работ, а после выбрать исполнителя из числа откликнувшихся.

Выбирая инженера, можно будет видеть информацию о результатах его профессиональной деятельности (она формируется Росреестром и доступна в специальной карточке). Пройти регистрацию в качестве исполнителей могут только действующие специалисты.

Ответы на запрос поступят в течение 5 дней после его формирования. На выбор подрядчика отводится 10 дней. Договор на оказание услуг может быть подписан в личном кабинете заявителя.

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