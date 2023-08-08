В Улан-Удэ свалка нанесла ущерб экологии на 40 миллионов рублей

Свалка в микрорайоне Дивизионный в Улан-Удэ нанесла ущерб экологии на 40 млн рублей. Об этом сообщают активисты Общероссийского Народного фронта.

«Военный городок на станции Дивизионная в Улан-Удэ несколько лет обрастает нелегальной свалкой. Жители нам пожаловались на это еще весной. Причем бытовые отходы и золошлак несколько месяцев открыто складируются прямо в овраге и в русле ручья на землях Минобороны. Все стоки от отходов попадают в почву и в водоем. А в нескольких метрах от зловонных куч находятся жилые дома»,

- рассказали в ОНФ.



Общественники обратились в Росприроднадзор. После этого спецлаборатория делала трехкратный отбор проб почв. В итоге зафиксировано превышение концентрации загрязняющих веществ — мышьяка, тяжелых металлов, нитратов, сульфатов и других. В 12 раз завышены показатели нефтепродуктов.

