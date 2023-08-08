Общество 08.08.2023 в 14:17
В Улан-Удэ свалка нанесла ущерб экологии на 40 миллионов рублей
Все стоки от отходов попадают в почву и в водоем
Текст: Евгения Гармаева
Свалка в микрорайоне Дивизионный в Улан-Удэ нанесла ущерб экологии на 40 млн рублей. Об этом сообщают активисты Общероссийского Народного фронта.
Общественники обратились в Росприроднадзор. После этого спецлаборатория делала трехкратный отбор проб почв. В итоге зафиксировано превышение концентрации загрязняющих веществ — мышьяка, тяжелых металлов, нитратов, сульфатов и других. В 12 раз завышены показатели нефтепродуктов.
«Военный городок на станции Дивизионная в Улан-Удэ несколько лет обрастает нелегальной свалкой. Жители нам пожаловались на это еще весной. Причем бытовые отходы и золошлак несколько месяцев открыто складируются прямо в овраге и в русле ручья на землях Минобороны. Все стоки от отходов попадают в почву и в водоем. А в нескольких метрах от зловонных куч находятся жилые дома»,
- рассказали в ОНФ.
«Предварительный расчет размера вреда, нанесенного экологии, составил более 40 млн рублей.Считаем необходимым не только взыскать ущерб с собственника земли, но и понудить к уборке опасных отходов»,
- сообщают активисты.
Фото: скриншот из видео
ТегиОНФ свалка Дивизионная