Тень прошлого

Бичурский район – один из немногих в Бурятии, где сохранились прямые выборы главы муниципального образования. Они пройдут в Единый день голосования - 10 сентября. Зарегистрированы четыре кандидата. Самовыдвиженцы: пенсионер Алексей Зояркин, сотрудник районной администрации Алексей Иванов, директор ООО «Благодатное» Олег Федоров. Глава Бичурского района Василий Смолин баллотируется на новый срок полномочий от партии «Единая Россия».Эксперты в своих прогнозах рассматривают избирательную кампанию как противостояние двух глав: действующего и бывшего. Олег Федоров возглавлял Бичурский район с 2014 по 2018 год. Не доработал до окончания срока полномочий один год и ушел в Народный Хурал по партийному списку. Теперь решил вернуться обратно в кресло главы муниципалитета.Общеизвестно, что Олег Федоров – один из богатейших людей Бичуры. По данным декларации за 2021 год, опубликованной на сайте Народного Хурала, он владеет 23 земельными участками, четырьмя квартирами, жилым домом, восемью магазинами и еще пятью зданиями и помещениями, назначение которых не указано. В собственности Олега Федорова пять легковых и 12 грузовых автомобилей, две единицы сельхозтехники, семь прицепов и полуприцепов.Показательно, что при таком изобилии коммерческих объектов и техники официально задекларированный доход их владельца составил в 2021 году чуть более 1 млн рублей.Большую часть своей недвижимости экс-глава выкупил в процессе приватизации муниципального имущества. Порой по очень гуманным ценам. Например, за двухэтажное кирпичное здание бывшего кинотеатра «Хилок» площадью 1041 кв. м Олег Федоров заплатил в районный бюджет 1,376 млн рублей, да еще и в рассрочку.За последние годы в Бичурском районе построены или прошли реконструкцию многие социальные объекты: физкультурно-спортивный комплекс «Планета спорта», Детская школа искусств, центральный стадион и другие. Но бывший кинотеатр продолжает уныло смотреть пустыми глазницами окон на происходящие вокруг перемены. Хотя мог бы служить людям. Пока же служит лишь укрытием для коров и заслоняет вид на парк «Молодежный» и церковь святого пророка Божия Илии.Кино в нем вряд ли уже когда-то будут показывать. Новый кинотеатр открылся в здании районного Дома культуры.В здании бывшей автошколы в центре Бичуры, ул. Советская, 44, когда-то планировалось открыть автовокзал. Вопрос даже обсуждался на сессии райсовета, но принять решение не успели – недвижимость была приватизирована. Произошло это уже в бытность Олега Федорова главой Бичурского района. Поэтому он расписывался в договорах продажи муниципального имущества за продавца. А за покупателя – некий Андрей Бутаков.Сейчас усилиями районной администрации при поддержке главы Бурятии Алексея Цыденова пассажирское сообщение между райцентром и сельскими поселениями постепенно восстанавливается. И автовокзал был бы очень кстати. Но пока жители Бичурского района вынуждены дожидаться посадки в автобус под открытым небом: в жару, под дождем или на морозе. Даже без теплого туалета, не говоря о буфете, зале ожидания с телевизором и других атрибутах элементарного комфорта.Зато здание на Советской, 44, теперь принадлежит Артему Олеговичу Федорову.Другой сын Олега Федорова – Евгений – в прошлом году стал единственным владельцем и генеральным директором ООО «Еланская гречиха», некогда знаменитого бичурского агропредприятия. Но, увы, основные экономические показатели за 2022 год выглядят неутешительно. По данным Руспрофайла, основанным на бухгалтерской отчетности, выручка упала на 55%, прибыль – аж на 733% и превратилась в убытки, а стоимость компании снизилась на 39%.Между тем ранее ООО «Еланская гречиха» рассматривалось в качестве базового предприятия для реализации крупного инвестиционного проекта одного из резидентов ТОР «Бурятия» – ООО «Бурятмясторг», дочерней компании крупного холдинга «Мясооптторг». Соглашения с инвестором подписали глава Бурятии Алексей Цыденов и глава Бичурского района Василий Смолин.Разумеется, получение Евгением Федоровым полного контроля над ООО «Еланская гречиха» не повлияет на реализацию крупного инвестиционного проекта. Но будущее местного сельхозпроизводителя, мягко говоря, вызывает обеспокоенность. Сын экс-главы Бичурского района до недавнего времени аграрным бизнесом не особо интересовался. Основной вид его деятельности как ИП - розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Не в этом ли причина резкого спада показателей ООО «Еланская гречиха» в первый же год под управлением Евгения Федорова?Сегодня бюджет Бичурского района вырос в 2,3 раза по сравнению с 2018 годом. Разработана проектно-сметная документация на новые школы, дороги, спортплощадки. Поданы заявки для включения их в федеральные программы. Появились серьезные инвесторы. Денег и имущества стало больше.Не потому ли пост главы Бичурского района стал таким привлекательным? Даже для того, кто от него досрочно отказался...Артем Самсонов, «Номер один».Фото: unsplash.com