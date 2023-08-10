Общество 10.08.2023 в 15:45
В Бурятии на месте размыва федеральной трассы обустраивают объездную дорогу
На место размыва уже высыпали более 70 самосвалов скального грунта
Текст: Константин Воронов
В Бурятии федеральные дорожники продолжают устранять последствия размыва участка на 545-м км трассы «Байкал» в Мухоршибирском районе Бурятии.
«До окончания восстановительных работ и для обеспечения бесперебойного проезда по участку принято решение об устройстве объездной дороги. На сегодня на место размыва уже ввезено более 70 самосвалов скального грунта общим объемом 2500 кубометров. Организован подвоз инертных материалов, ведутся работы по отсыпке и профилированию объездной дороги. Для обеспечения водоотведения дорожники уложили временные водопропускные трубы», - сообщает Упрдор «Южный Байкал».
Сейчас в работах задействовано 7 человек, 4 самосвала, бульдозер, погрузчик и каток. На участке установлены временные дорожные знаки, организовано круглосуточное дежурство подрядной организации.
Напомним, участок трассы в Мухоршибирском районе размыло в начале августа из-за обильных осадков. Обрушение дорожного полотна произошло в месте прохождения водопропускной трубы.
Фото: Упрдор «Южный Байкал»
«До окончания восстановительных работ и для обеспечения бесперебойного проезда по участку принято решение об устройстве объездной дороги. На сегодня на место размыва уже ввезено более 70 самосвалов скального грунта общим объемом 2500 кубометров. Организован подвоз инертных материалов, ведутся работы по отсыпке и профилированию объездной дороги. Для обеспечения водоотведения дорожники уложили временные водопропускные трубы», - сообщает Упрдор «Южный Байкал».
Сейчас в работах задействовано 7 человек, 4 самосвала, бульдозер, погрузчик и каток. На участке установлены временные дорожные знаки, организовано круглосуточное дежурство подрядной организации.
Напомним, участок трассы в Мухоршибирском районе размыло в начале августа из-за обильных осадков. Обрушение дорожного полотна произошло в месте прохождения водопропускной трубы.
Фото: Упрдор «Южный Байкал»
Тегиремонт дороги