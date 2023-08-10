Общество 10.08.2023 в 15:45
В Улан-Баторе стартовал XII международный конгресс монголоведов
С докладами выступят 307 ученых из 20 стран мира
Текст: Номер один
Более 500 ученых из 27 стран мира собрались на XII Конгресс монголоведов. Он открылся сегодня в Улан-Баторе под девизом «Мир и исторический опыт Монголии» и организован администрацией президента Монголии, министерством образования и науки страны совместно с Международной ассоциацией монголоведения, сообщает МОНЦАМЭ.
Участники конгресса представят результаты своих исследований в области истории, антропологии, археологии, письменности, литературы, экономики, права, внешних отношений, традиций и культуры Монголии.
На сессиях конгресса будут обсуждаться такие важные темы, как «Монголы в доисторический и исторический периоды», «Историческое развитие и современность монгольского языка и литературы», «Монгольское общество, экономика, политика и правопорядок», «Отношения Монголии с внешним миром» и «Монгольская культура: традиции и новаторство». С докладами выступят 307 ученых из более, чем 20 стран мира.
Также в рамках конгресса будут организованы мероприятия, направленные на поддержку молодых монголоведов. XII международный конгресс монголоведов продлится до 14 августа.
Фото: montsame.mn
Участники конгресса представят результаты своих исследований в области истории, антропологии, археологии, письменности, литературы, экономики, права, внешних отношений, традиций и культуры Монголии.
На сессиях конгресса будут обсуждаться такие важные темы, как «Монголы в доисторический и исторический периоды», «Историческое развитие и современность монгольского языка и литературы», «Монгольское общество, экономика, политика и правопорядок», «Отношения Монголии с внешним миром» и «Монгольская культура: традиции и новаторство». С докладами выступят 307 ученых из более, чем 20 стран мира.
Также в рамках конгресса будут организованы мероприятия, направленные на поддержку молодых монголоведов. XII международный конгресс монголоведов продлится до 14 августа.
Фото: montsame.mn
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