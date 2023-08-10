Общество 10.08.2023 в 15:55

В Бурятии по северу республики ожидаются сильные дожди

Возможен град, усиление ветра до 15-20 м/с, предупреждает МЧС
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В Бурятии по северу республики ожидаются сильные дожди
В Бурятии, по информации гидрометцентра, 11 августа по северной половине республики ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, возможен град, усиление ветра до 15-20 м/с, сообщает региональный главк МЧС.

В связи с этим существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, возможен подъем уровня рек и подтопление низменных участков местности.  Детализированный прогноз и модели развития обстановки доведены до органов власти, местного самоуправления, заинтересованных министерств и ведомств.

Главное управление МЧС России по Бурятии призывает жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности в этот период.

Фото: МЧС
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с 9 по 15 августа

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