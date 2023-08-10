В Бурятии по северу республики ожидаются сильные дожди

В Бурятии, по информации гидрометцентра, 11 августа по северной половине республики ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, возможен град, усиление ветра до 15-20 м/с, сообщает региональный главк МЧС.В связи с этим существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, возможен подъем уровня рек и подтопление низменных участков местности. Детализированный прогноз и модели развития обстановки доведены до органов власти, местного самоуправления, заинтересованных министерств и ведомств.Главное управление МЧС России по Бурятии призывает жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности в этот период.Фото: МЧС