В Улан-Удэ предложили запретить песни Макаревича*

В вайбер-чате одного из микрорайонов Улан-Удэ разгорелась дискуссия о творчестве Андрея Макаревича (признан в России иностранным агентом) – лидера группы «Машина времени».В частности, одна из жительниц микрорайона рассказала в чате, что водитель городской маршрутки достаточно громко включил в транспорте альбом Макаревича. Её до глубины души возмутил этот факт. Женщина сделала водителю замечание и попросила убавить музыку, попутно объяснив водителю, что Макаревич «спонсирует нацистов, которые наших мужчин убивают». Водитель просьбу проигнорировал. «Песни хорошие», - сказал он в ответ.Большинство жителей микрорайона разделили негодование горожанки.«Слушать Макаревича – это уже статья», - написал один из участников чата.«Машина времени» - это не один Макаревич», - возразили ему.«Да, не один, но деньги все идут для ВСУ. Что, без этих песен жизнь остановилась?», - парировали другие.Напомним, в ноябре 2022 года Андрей Макаревич был признан иностранным агентом. Музыкант покинул Россию и вместе с молодой супругой переехал в Израиль.Фото: russianstock.ru