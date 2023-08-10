Общество 10.08.2023 в 17:07

В Улан-Удэ предложили запретить песни Макаревича*

Горожанку возмутило, что водитель включил хиты иноагента в маршрутке
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ предложили запретить песни Макаревича*
В вайбер-чате одного из микрорайонов Улан-Удэ разгорелась дискуссия о творчестве Андрея Макаревича (признан в России иностранным агентом) – лидера группы «Машина времени».

В частности, одна из жительниц микрорайона рассказала в чате, что водитель городской маршрутки достаточно громко включил в транспорте альбом Макаревича. Её до глубины души возмутил этот факт. Женщина сделала водителю замечание и попросила убавить музыку, попутно объяснив водителю, что Макаревич «спонсирует нацистов, которые наших мужчин убивают». Водитель просьбу проигнорировал. «Песни хорошие», - сказал он в ответ.

Большинство жителей микрорайона разделили негодование горожанки.

«Слушать Макаревича – это уже статья», - написал один из участников чата.

«Машина времени» - это не один Макаревич», - возразили ему.
 
«Да, не один, но деньги все идут для ВСУ. Что, без этих песен жизнь остановилась?», - парировали другие.

Напомним, в ноябре 2022 года Андрей Макаревич был признан иностранным агентом. Музыкант покинул Россию и вместе с молодой супругой переехал в Израиль.

*признан в РФ иностранным агентом

Фото: russianstock.ru
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