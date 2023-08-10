Общество 10.08.2023 в 17:38

Жительница Бурятии пытается наказать односельчанку за некачественную депиляцию

При удалении волос с тела клиентка получила ожоги

A- A+
Текст: "Номер один"
Жительница Бурятии пытается наказать односельчанку за некачественную депиляцию

Жительница одного из районов Бурятии подала в суд на свою односельчанку и просила взыскать с нее 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за ожоги, полученные во время проведения депиляции.

В июне 2022 года женщина пришла к своей односельчанке на процедуру депиляции. Однако вместо красивого гладкого тела она получила многочисленные ожоги в области голени правой ноги.

«В результате ожога на коже образовались послеожоговые рубцы, что свидетельствует о необратимых последствиях для кожи, поскольку восстановить состояние кожного покрова правой ноги до первоначального здорового состояния не представляется возможным», - говорится в материалах дела.

После депиляции клиентка обратилась в полицию, но там ей сообщили, что признаки преступления и административного правонарушения отсутствуют, поскольку ответчица в качестве ИП не зарегистрирована, не является должностным лицом юридического лица, а всего лишь самозанятая.

На судебном заседании потерпевшая рассказала, что все произошло мгновенно, без взятия какой-либо пробы. После нанесения воска клиентка почувствовала резкую боль от ожога. С учетом особенности восковой депиляции, площадь ожога и сама травма усугубились механическим отрывом воска от кожи вместе со слоем эпителия.

«Испытывала сильные боли, вплоть до потери сознания. После этого ее односельчанка, проводившая депиляцию, растерялась, принимала меры к оказанию первой медицинской помощи», - указано в деле.

Некоторое время женщина покупала своей клиентке лекарства, всего приобрела на сумму около шести тысяч рублей. В дальнейшем она отказалась от предложения добровольно компенсировать вред.

Потерпевшая утверждает, что в результате проявленного непрофессионализма она лишена возможности плавать, проводить время на пляже, поскольку нога «изуродована» послеожоговым рубцом. Качество жизни из-за причиненного ожога значительно ухудшено, испытывает неудобства и стесняется открывать данную часть тела. «Предложение о компенсации вреда в сумме 19000 руб. не приемлемо, с учетом характера причинных страданий и последствий», - уточняет истица.

Ответчик иск не признала и в суде пояснила, что профессионально занимается оказанием других видов косметических услуг – наращиванием ресниц.

«Процедуру восковой депиляции оказывает лишь узкому кругу знакомых, для этого у неё имеется соответствующий инструментарий – аппарат для нагрева воска, расходные материалы – воск и полоски для его удаления. По договоренности с клиенткой согласилась сделать ей восковую депиляцию. Перед нанесением воска на область ноги, она попробовала температуру воска на ощупь, ей показалось, что температура нормальная. Предполагает, что ожог мог быть причинен в результате особенностей кожи клиентки, индивидуальной непереносимости. Ожог был причинен не намеренно. Сразу же оказала истцу первую помощь. В последующем консультировала по процедуре обработки, приобретала ей медикаменты, отправляла деньги, в целом на общую сумму около 6000 руб. Полагает, что процесс заживления раны усугубила сама истица, поскольку она работала в огороде, не обрабатывала ногу как положено», - оправдывалась мастер депиляции.

На предложение выплатить истице 100000 руб. в досудебном порядке не согласилась, поскольку это поставит её семью в тяжёлое положение.

Суд решил исковое требование жительницы Бурятии удовлетворить и взыскать в пользу потерпевшей 80 000 рублей. Ответчица подала апелляционную жалобу.


Фото: ru.freepik.com

Теги
салон красоты суд компенсация

Все новости

Жительница Бурятии пытается наказать односельчанку за некачественную депиляцию
10.08.2023 в 17:38
Участок на улице Чертенкова в Улан-Удэ будет закрыт до конца августа
10.08.2023 в 17:38
В Улан-Удэ предложили запретить песни Макаревича*
10.08.2023 в 17:07
«Ростелеком» обеспечил мобильной связью жителей поселка Исток
10.08.2023 в 17:03
Что такое платформа МСП.РФ?
10.08.2023 в 16:34
Житель Улан-Удэ отправлен в колонию строгого режима на 9,5 лет
10.08.2023 в 16:28
В Бурятии по северу республики ожидаются сильные дожди
10.08.2023 в 15:55
В Бурятии на месте размыва федеральной трассы обустраивают объездную дорогу
10.08.2023 в 15:45
В Улан-Баторе стартовал XII международный конгресс монголоведов
10.08.2023 в 15:45
В Бурятии осужден вальщик леса, вытащивший застрявшую на горной деляне древесину
10.08.2023 в 15:34
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 августа

Читайте также
Участок на улице Чертенкова в Улан-Удэ будет закрыт до конца августа
Неприятную новость сообщили в мэрии города
10.08.2023 в 17:38
В Улан-Удэ предложили запретить песни Макаревича*
Горожанку возмутило, что водитель включил хиты иноагента в маршрутке
10.08.2023 в 17:07
Житель Улан-Удэ отправлен в колонию строгого режима на 9,5 лет
Мужчина признан виновным в убийстве знакомого в гостях у своей  подруги
10.08.2023 в 16:28
В Бурятии по северу республики ожидаются сильные дожди
Возможен град, усиление ветра до 15-20 м/с, предупреждает МЧС
10.08.2023 в 15:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru