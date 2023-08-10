Жительница Бурятии пытается наказать односельчанку за некачественную депиляцию

Жительница одного из районов Бурятии подала в суд на свою односельчанку и просила взыскать с нее 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за ожоги, полученные во время проведения депиляции.

В июне 2022 года женщина пришла к своей односельчанке на процедуру депиляции. Однако вместо красивого гладкого тела она получила многочисленные ожоги в области голени правой ноги.

«В результате ожога на коже образовались послеожоговые рубцы, что свидетельствует о необратимых последствиях для кожи, поскольку восстановить состояние кожного покрова правой ноги до первоначального здорового состояния не представляется возможным», - говорится в материалах дела.

После депиляции клиентка обратилась в полицию, но там ей сообщили, что признаки преступления и административного правонарушения отсутствуют, поскольку ответчица в качестве ИП не зарегистрирована, не является должностным лицом юридического лица, а всего лишь самозанятая.

На судебном заседании потерпевшая рассказала, что все произошло мгновенно, без взятия какой-либо пробы. После нанесения воска клиентка почувствовала резкую боль от ожога. С учетом особенности восковой депиляции, площадь ожога и сама травма усугубились механическим отрывом воска от кожи вместе со слоем эпителия.

«Испытывала сильные боли, вплоть до потери сознания. После этого ее односельчанка, проводившая депиляцию, растерялась, принимала меры к оказанию первой медицинской помощи», - указано в деле.

Некоторое время женщина покупала своей клиентке лекарства, всего приобрела на сумму около шести тысяч рублей. В дальнейшем она отказалась от предложения добровольно компенсировать вред.

Потерпевшая утверждает, что в результате проявленного непрофессионализма она лишена возможности плавать, проводить время на пляже, поскольку нога «изуродована» послеожоговым рубцом. Качество жизни из-за причиненного ожога значительно ухудшено, испытывает неудобства и стесняется открывать данную часть тела. «Предложение о компенсации вреда в сумме 19000 руб. не приемлемо, с учетом характера причинных страданий и последствий», - уточняет истица.

Ответчик иск не признала и в суде пояснила, что профессионально занимается оказанием других видов косметических услуг – наращиванием ресниц.

«Процедуру восковой депиляции оказывает лишь узкому кругу знакомых, для этого у неё имеется соответствующий инструментарий – аппарат для нагрева воска, расходные материалы – воск и полоски для его удаления. По договоренности с клиенткой согласилась сделать ей восковую депиляцию. Перед нанесением воска на область ноги, она попробовала температуру воска на ощупь, ей показалось, что температура нормальная. Предполагает, что ожог мог быть причинен в результате особенностей кожи клиентки, индивидуальной непереносимости. Ожог был причинен не намеренно. Сразу же оказала истцу первую помощь. В последующем консультировала по процедуре обработки, приобретала ей медикаменты, отправляла деньги, в целом на общую сумму около 6000 руб. Полагает, что процесс заживления раны усугубила сама истица, поскольку она работала в огороде, не обрабатывала ногу как положено», - оправдывалась мастер депиляции.

На предложение выплатить истице 100000 руб. в досудебном порядке не согласилась, поскольку это поставит её семью в тяжёлое положение.

Суд решил исковое требование жительницы Бурятии удовлетворить и взыскать в пользу потерпевшей 80 000 рублей. Ответчица подала апелляционную жалобу.





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