Общество 11.08.2023 в 09:13

В Бурятии осуждена бывшая заворготделом Хоринской ЦРБ

Женщина устроилась по совместительству заведующей ФАП в село Анинск, но посещала его редко  
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В Бурятии осуждена бывшая заворготделом Хоринской ЦРБ
В Бурятии осуждена бывшая заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села Анинск. Она признана виновной в «мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием и судом установлено, что женщина работала заведующей организационно-методическим отделом Хоринской центральной районной больницы. В конце апреля 2022 года она узнала о наличии вакантной должности заведующей фельдшерско-акушерским пунктом в улусе Анинск и устроилась туда по совместительству. Однако свои обязанности на новом месте она исполняла нерегулярно, лишь изредка посещала село, где находился фельдшерский пункт, и поэтому не оказывала местному населению необходимый объем медицинской помощи.

В табели учета своего рабочего времени она вносила заведомо ложные сведения об отработанных днях, после чего на основании них получала заработную плату в полном объеме и таким способом в течение семи месяцев похитила более 92 тыс рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемая возместила причиненный учреждению здравоохранения имущественный ущерб, вернув всю сумму похищенных денежных средств. С учетом этого, приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа.

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
здравоохранение мошенничество приговор

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