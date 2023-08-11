Общество 11.08.2023 в 09:42

Попытка построить баню дорого обошлась жителю Бурятии

Для строительства сельчанин решил использовать незаконно срубленные деревья
A- A+
Текст: Константин Воронов
Попытка построить баню дорого обошлась жителю Бурятии
Судебные приставы Бурятии взыскали с жителя Тарбагатайского района более 200 тысяч рублей за незаконную рубку деревьев. Как сообщили в УФССП, сельчанин решил построить отцу баню. Находясь на заимке и не имея разрешительных документов, он срубил 10 сосен, которые на тракторе перевез на погрузочную площадку. Незаконную рубку обнаружили, и мужчина отправился под суд.
 
«В результате преступных действий должника государственному лесному фонду был причинен ущерб на сумму 215 тысяч рублей.  В соответствии с исполнительным листом, который поступил в Тарбагатайское районное отделение судебных приставов, денежные средства должны были быть взысканы в пользу администрации Тарбагатайского района», - уточнили в УФССП Бурятии.
 
После применения комплекса мер принудительного взыскания сельчанин полностью уплатил всю задолженность.

Фото: «Номер один»
Теги
приставы

Все новости

Селенга в Улан-Удэ почти вышла на пойму
11.08.2023 в 10:43
Помятый вид и шатающаяся походка выдали алиментщика
11.08.2023 в 10:25
В Бурятии зарплаты растут из-за дефицита кадров
11.08.2023 в 10:20
Попытка построить баню дорого обошлась жителю Бурятии
11.08.2023 в 09:42
В Улан-Удэ пенсионерку от мошенников спас автобус
11.08.2023 в 09:34
В Улан-Удэ разыскивают мужчину, подозреваемого в тяжком преступлении
11.08.2023 в 09:34
В Бурятии менеджера офиса микрозаймов осудили за хищения
11.08.2023 в 09:23
В Бурятии осуждена бывшая заворготделом Хоринской ЦРБ
11.08.2023 в 09:13
Перерасчет кварплаты за время отпуска
11.08.2023 в 09:00
На Улан-Удэнском авиазаводе ждут молодых специалистов
10.08.2023 в 19:55
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 августа

Читайте также
Селенга в Улан-Удэ почти вышла на пойму
Уровень воды в реке прибавил еще 8 см
11.08.2023 в 10:43
Помятый вид и шатающаяся походка выдали алиментщика
Росгвардейцы задержали улан-удэнца, имеющего свыше 1 млн рублей долга
11.08.2023 в 10:25
В Бурятии зарплаты растут из-за дефицита кадров
Компании переманивают друг у друга работников
11.08.2023 в 10:20
В Улан-Удэ пенсионерку от мошенников спас автобус
Бабушке вызвали такси, чтобы везти мошенникам 218 тыс руб, но она поехала  общественным транспортом, где и одумалась
11.08.2023 в 09:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru