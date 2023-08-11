Общество 11.08.2023 в 09:42
Попытка построить баню дорого обошлась жителю Бурятии
Для строительства сельчанин решил использовать незаконно срубленные деревья
Текст: Константин Воронов
Судебные приставы Бурятии взыскали с жителя Тарбагатайского района более 200 тысяч рублей за незаконную рубку деревьев. Как сообщили в УФССП, сельчанин решил построить отцу баню. Находясь на заимке и не имея разрешительных документов, он срубил 10 сосен, которые на тракторе перевез на погрузочную площадку. Незаконную рубку обнаружили, и мужчина отправился под суд.
«В результате преступных действий должника государственному лесному фонду был причинен ущерб на сумму 215 тысяч рублей. В соответствии с исполнительным листом, который поступил в Тарбагатайское районное отделение судебных приставов, денежные средства должны были быть взысканы в пользу администрации Тарбагатайского района», - уточнили в УФССП Бурятии.
После применения комплекса мер принудительного взыскания сельчанин полностью уплатил всю задолженность.
Фото: «Номер один»
«В результате преступных действий должника государственному лесному фонду был причинен ущерб на сумму 215 тысяч рублей. В соответствии с исполнительным листом, который поступил в Тарбагатайское районное отделение судебных приставов, денежные средства должны были быть взысканы в пользу администрации Тарбагатайского района», - уточнили в УФССП Бурятии.
После применения комплекса мер принудительного взыскания сельчанин полностью уплатил всю задолженность.
Фото: «Номер один»
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