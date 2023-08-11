В Бурятии зарплаты растут из-за дефицита кадров

«Мы ожидаем дальнейшего роста предлагаемых зарплат – это напрямую связано с усилением дефицита кадров. Бизнесу на Дальнем Востоке, как крупному, так и малому, для развития сегодня остро нужны люди, но «свободных рук» на рынке труда нет. И большинство работодателей в краткосрочной перспективе видят один выход из ситуации — «перекупать» специалистов. Сложность в том, что это происходит без связи с ростом производительности труда, и, с большой долей вероятности, скажется на экономике не лучшим образом», - комментирует директор hh.ru Дальний Восток Ксения Аверина.





Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала более 12 тысяч вакансий, открытых в Бурятии с начала лета, и выяснила, какие зарплаты чаще всего предлагают работодатели.По данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», рыночный диапазон предлагаемых зарплат в Бурятии с июня по начало августа 2023 года составил 40 230 - 125 000 рублей. Это заметно больше, чем год назад. Летом 2022 года работодатели предлагали жителям региона зарплату в диапазоне 34 483 - 103 448 рублей.В топ-10 компаний, которые наиболее активно публиковали вакансии в Бурятии летом 2023 года, вошли Российские железные дороги, Группа компаний Титан, Сибгарант+, Highland Gold, Ростелеком, Холдинг Селигдар, МТС, Васильевский рудник, Тинькофф, РТС Николаевский.Фото: «Номер один»