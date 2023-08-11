Общество 11.08.2023 в 10:25
Помятый вид и шатающаяся походка выдали алиментщика
Росгвардейцы задержали улан-удэнца, имеющего свыше 1 млн рублей долга
Текст: Номер один
В Октябрьском районе Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину в неопрятном виде, который шатаясь, шел по улице, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
В ходе установления личности он продолжительное время называл неверные данные, что затрудняло поиск по информационной базе. Только после нескольких попыток росгвардейцы выяснили, что мужчина специально коверкает фамилию по причине нахождения в оперативном розыске.
По информации регионального управления Федеральной службы судебных приставов 48-летний гражданин с 2018 года уклоняется от уплаты алиментов на содержание девятилетней дочери. Задолженность превышает 1 млн рублей.
Задержанного мужчину доставили в полицию и передали судебному приставу-исполнителю для принятия правого решения.
Фото: Росгвардия
В ходе установления личности он продолжительное время называл неверные данные, что затрудняло поиск по информационной базе. Только после нескольких попыток росгвардейцы выяснили, что мужчина специально коверкает фамилию по причине нахождения в оперативном розыске.
По информации регионального управления Федеральной службы судебных приставов 48-летний гражданин с 2018 года уклоняется от уплаты алиментов на содержание девятилетней дочери. Задолженность превышает 1 млн рублей.
Задержанного мужчину доставили в полицию и передали судебному приставу-исполнителю для принятия правого решения.
Фото: Росгвардия
ТегиРосгвардия алименты задержание