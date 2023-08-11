Помятый вид и шатающаяся походка выдали алиментщика

В Октябрьском районе Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину в неопрятном виде, который шатаясь, шел по улице, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.В ходе установления личности он продолжительное время называл неверные данные, что затрудняло поиск по информационной базе. Только после нескольких попыток росгвардейцы выяснили, что мужчина специально коверкает фамилию по причине нахождения в оперативном розыске.По информации регионального управления Федеральной службы судебных приставов 48-летний гражданин с 2018 года уклоняется от уплаты алиментов на содержание девятилетней дочери. Задолженность превышает 1 млн рублей.Задержанного мужчину доставили в полицию и передали судебному приставу-исполнителю для принятия правого решения.Фото: Росгвардия