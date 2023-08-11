Селенга в Улан-Удэ почти вышла на пойму

За прошедшие сутки уровень воды в Селенге в черте Улан-Удэ повысился на 8 см, в Уде – на 2 см. На сегодняшний день уровень воды в этих реках составляет 228 и 189 см соответственно, сообщили в мэрии города.Напомним, выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды в 230 см.Фото: мэрия Улан-Удэ