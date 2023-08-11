В Улан-Удэ забрали на штрафстоянку лошадь и две головы КРС

В столице Бурятии в ходе рейда отловлены пасущиеся без надзора две головы крупного рогатого скота и одна лошадь. Собственники животных в пункт временного содержания пока не обращались, сообщили в мэрии Улан-Удэ.Очередной совместный рейд по выявлению и отлову свободно пасущихся сельскохозяйственных животных провели накануне администрации Советского района города и Иволгинского района. Сотрудники отрабатывали смежную территорию двух районов из-за того, что владельцы животных не соблюдают правила выпаса скота.Собственников отловленных животных ждет не только штраф, но и оплата расходов, понесенных отловщиками. Кроме того, владелец будет оплачивать каждый день пребывания животного в пункте временного содержания. Если через полгода хозяин не найдется, то скот перейдет в собственность подрядной организации.Напомним, в начале года мэрия Улан-Удэ утвердила порядок действий в отношении безнадзорного скота. В распоряжении администрации указано, что отлову и принудительному содержанию в специально оборудованных местах подлежит безнадзорный или пригульный скот – крупный и мелкий рогатый скот, лошади, разведение которых ведется на территории Улан-Удэ.«Администрациям Советского, Железнодорожного и Октябрьского районов поручено организовать работу по задержанию безнадзорного скота на своей территории и возврату его собственнику. На время розыска собственника скот будет содержаться в специально оборудованных местах. Для этого районы наделены правом заключать соглашения с индивидуальными предпринимателями и (или) юридическими лицами, имеющими необходимые условия для содержания безнадзорного скота. Отлов, транспортировка и содержание безнадзорного скота будет производиться в соответствии с действующим законодательством и ветеринарными требованиями», - рассказали в мэрии.Причина жестких мер – животные часто создают на дорогах аварийные ситуации, портят газоны и клумбы,Ю а иногда нападают на людей.Узнать о местонахождении животного, которое было отловлено можно по телефону: 89247771011. Адрес пункта временного содержания животных: приют «Дорога домой», с. Нижняя Иволга, Коммунистическая улица, 154.Фото: ulan-ude-info.ru