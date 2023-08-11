Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков посетил проблемные участки на Левом берегу

«В Улан-Удэ уровень воды в Селенге – 228 см, осталось 2 см сантиметра до выхода на пойму. «Большая вода» пришла из-за дождей в Монголии, Забайкальском крае и в Бурятии. Сегодня с утра выехал на Левый берег с осмотром проблемных участков», - написал Игорь Шутенков в своем телеграмм-канале.«Один из них – в ДНТ «Весна», где подмывает дорогу вдоль берега. Она единственная для проезда местных жителей. К тому же вдоль нее стоят столбы освещения, которые могут упасть с угрозой пожара. Срочно отсыпем низменные участки бутовым камнем. После спада воды будем принимать меры по самой дороге - расчеты, сметы, закупка материалов для дополнительной отсыпки дороги в будущем.Еще один проблемный участок – это школа № 44, где грунтовые воды вышли в подвальном помещении. Это никак не повлияет на учебный процесс, поскольку большую часть школьников – 1300 человек, мы перевели оттуда в новую школу № 8 и цокольный этаж для учебы не используется. Сейчас задача - не допустить здесь сырости, плесени, затхлости, чтобы детишки пришли в сухую школу 1 сентября.По остальным территориям и объектам вдоль берегов также держим руку на пульсе», - подчеркнул мэр.Фото: t.me/igorshutenkov