Лама, философ и писатель

В среднем за последнее время написано около 70 книг, сборников, романов, отдельных рассказов, пьес. Многие переведены на английский, французский, итальянский, венгерский, узбекский, монгольский языки.





Мое творчество настраивает читателя на путь внутреннего диалога с собой, на путь самопознания. Я, как автор, через книги стараюсь указать дорогу читателю к постижению собственного сознания, чтобы каждый оценил и осознал свою миссию в этом мире, почувствовал себя полноценным человеком и жил в гармонии со своим внутренним «я». Надеюсь, мои книги учат людей ощущать настоящий миг, внутреннюю свободу, умению жить здесь и сейчас, соответствовать своим идеалам, помогают воплотить свои детские мечты в жизнь.





Алексей Тенчой известен как уникальный писатель-лама. Он одновременно и буддийский учитель, и художник, создающий в своих произведениях выразительные образы. Сейчас готовятся к изданию новые книги, в которых он расскажет о ярких жительницах республики. Алексей Тенчой в интервью «Номер один» рассказал о своей жизни, о том, как начал писать романы, и о своей миссии.Настоящее имя Алексея Тенчоя - Аюша Эрдынеев. Он уроженец села Ага-Хангил Агинского Бурятского автономного округа. Творчество Алексея многогранно и универсально. Его книги интересны читателям всех возрастов, ведь пишет он в самых разных жанрах. Например, о буддизме, объясняя доступным языком, чем буддизм отличается от других религий, кто является настоящим буддистом и почему люди выбирают эту религию для себя. Пишет для детей и для взрослых, а также в жанре фантастики. На его странице в соцсетях можно увидеть немало фотографий, где он с известными телеведущими и актерами: Агнией Кузнецовой, Олесей Судзиловской, Екатериной Шпицей, Ангелиной Вовк, Кларой Новиковой, Никасом Сафроновым, Егором Кончаловским, Ярославом Бойко и другими. Мы захотели узнать у Алексея подробности знакомства с этими людьми, но наш собеседник, как истинный буддист, не спешит раскрывать детали.- Детство я провел с бабушкой и дедушкой, они оказали на меня огромное влияние. Дедушка - ветеран Великой Отечественной войны. Бабушка была очень набожной, несмотря на запреты, которые тогда существовали. Она еще в детстве научила меня всем азам буддизма. Я стал читать книги, которых тогда было немного, понял целебность буддийских практик и свой путь.- В 15 лет я стал послушником в Агинском дацане. Традиционно молодые послушники продолжали учебу в Монголии, а потом в Индии. Так и я - продолжил учебу в Монголии в университете Гандан Такчелин, потом работал штатным ламой в Агинском дацане, а затем полтора года учился в Тибете в монастыре «Лавран» и в Индии в монастыре «Дрепунг Гоман» в течение десяти лет.- Да. И еще сопровождал учителей в поездках по России, а в дальнейшем организовывал мандал-туры по стране для монастыря. Мандал-туры я проводил для монахов монастыря «Дрепунг Гоман» и для Богдо Гегена (прошлого перерождения). Такие туры - прекрасная возможность для граждан России познакомиться с уникальной тибетской культурой. Во время этих туров монахи монастыря «Дрепунг Гоман» строят мандалы, проводят обряды. Часто вместе с группой монахов приезжал и врач тибетской медицины. Сейчас такие группы часто приглашает фонд «Дрепунг Гоман» монастыря из Москвы.- Тенчой – сокращенное имя от Тензин Чойзин. Это тибетское имя, которое мне дал его Святейшество Далай лама. «Тензин» в переводе на русский - держатель Дхармы, «Чойзин» – кладезь знаний. Его Святейшество Далай лама является воплощением божества Ченрезига на земле. Кроме того, это величайший ученый и Учитель. Для меня его Святейшество - пример того, как нужно трудиться для блага всех живых существ, забыв о собственных интересах и амбициях. Это очень важно.- В 2004 году у меня спонтанно возникло желание написать первые истории. Мои друзья попросили сделать сборник. Потом я придумал и написал сказки. Это все каким-то естественным путем стало частью моей жизни. Потом была серия книг для детей, а «Сказки про слоненка Ланченкара» в 2007 году стали лучшей детской книгой России, в 2021 она была издана и на бурятском языке.Для меня работа над книгой – это тщательная проработка деталей, ежедневная тяжелая работа с текстом, поиск вдохновения, своего рода медитация на счастье. Нужна безграничная творческая энергия, терпение для осуществления своего замысла, поскольку создание романа это кропотливый и длительный процесс, требующий особой усидчивости и последовательности в процессе редактирования и доработки. Когда Хемингуэя спросили, что было самым трудным в написании романа «Прощай, оружие», после того как он переписал его 39 раз, писатель ответил: «Правильно расставить слова».- Сценарий, с моей точки зрения, это своего рода технические материалы, которые нужны для работы над спектаклем или кинофильмом. Несомненно, многие сценарии и пьесы имеют очень большую художественную ценность, например, пьесы Чехова, сценарии Тарковского, Горина и многих других гениальных драматургов и сценаристов. Что касается меня, то мне ближе короткие притчи, сказки, сейчас я работаю в жанре романа. По моим сценариям снято несколько фильмов, в том числе полнометражный фильм «Хорло».- Разные фото сделаны в разных местах, с кем-то дружу, с кем-то знаком или пересекался на разных площадках и фестивалях, на учениях в Индии. Я не могу делить своих друзей на известных и неизвестных, они все очень важны для меня. Встречи в Индии всегда очень особенные, и дружба, которая зарождается в этих поездках, длится долгие годы. Я всех призываю ездить на учения Его Святейшества Далай ламы в Индии, это всегда незабываемые поездки. Думаю, все мои друзья, с которыми там познакомился, неоднократно еще встретятся на учениях.Что касается духовного наставничества, не принято обозначать учеников, но у меня много учеников, которые занимаются тайским массажем в разных городах России.- Дело в том, что я не уезжал, чтобы покорять мир. Я ехал учиться буддийской философии в Индию и во время учебы стал сопровождать Дни тибетской культуры в Москву, Санкт-Петербург, Казань и в другие города России. Продвигать и сохранять бурятскую культуру прежде всего нужно у себя на родине.- Люблю слушать бурятские песни, с удовольствием хожу в театр.- Руководствуюсь в своей жизни словами Будды Шакьямуни: «Разумный обретает веру и мудрость ради блага своей жизни; они — его ценнейшее богатство. Все прочее богатство — просто мусор».Цель моего творчества не просто описание жизни и приключений. Если пишу для детей - то хочу научить их фантазировать. Тогда у них будет расширенное сознание и кругозор, а это поможет им лучше адаптироваться к бешеному ритму современной жизни. Для взрослых - объяснить посредством художественного слова законы причинно-следственной связи, или законы кармы.- Готовятся к изданию книги серии «Богатство Бурятии», первые десять книг о замечательных жителях республики. Сейчас пишу фантастический детективный роман. Еще собираю материал и планирую рассказать о жителях республики, которые каждый день молятся, работают, ведь главное богатство — это люди.Фото: предоставлено А. Тенчоем