Общество 12.08.2023 в 08:00
Лама, философ и писатель
Алексей Тенчой готовит к изданию десять книг о жительницах Бурятии
Текст: Лариса Ситник
Алексей Тенчой известен как уникальный писатель-лама. Он одновременно и буддийский учитель, и художник, создающий в своих произведениях выразительные образы. Сейчас готовятся к изданию новые книги, в которых он расскажет о ярких жительницах республики. Алексей Тенчой в интервью «Номер один» рассказал о своей жизни, о том, как начал писать романы, и о своей миссии.
Буддист с детства
Настоящее имя Алексея Тенчоя - Аюша Эрдынеев. Он уроженец села Ага-Хангил Агинского Бурятского автономного округа. Творчество Алексея многогранно и универсально. Его книги интересны читателям всех возрастов, ведь пишет он в самых разных жанрах. Например, о буддизме, объясняя доступным языком, чем буддизм отличается от других религий, кто является настоящим буддистом и почему люди выбирают эту религию для себя. Пишет для детей и для взрослых, а также в жанре фантастики. На его странице в соцсетях можно увидеть немало фотографий, где он с известными телеведущими и актерами: Агнией Кузнецовой, Олесей Судзиловской, Екатериной Шпицей, Ангелиной Вовк, Кларой Новиковой, Никасом Сафроновым, Егором Кончаловским, Ярославом Бойко и другими. Мы захотели узнать у Алексея подробности знакомства с этими людьми, но наш собеседник, как истинный буддист, не спешит раскрывать детали.
- Алексей, расскажите о вашей семье, о том, как проходило ваше детство.
- Детство я провел с бабушкой и дедушкой, они оказали на меня огромное влияние. Дедушка - ветеран Великой Отечественной войны. Бабушка была очень набожной, несмотря на запреты, которые тогда существовали. Она еще в детстве научила меня всем азам буддизма. Я стал читать книги, которых тогда было немного, понял целебность буддийских практик и свой путь.
- Как начался ваш путь в буддизме? Где учились?
- В 15 лет я стал послушником в Агинском дацане. Традиционно молодые послушники продолжали учебу в Монголии, а потом в Индии. Так и я - продолжил учебу в Монголии в университете Гандан Такчелин, потом работал штатным ламой в Агинском дацане, а затем полтора года учился в Тибете в монастыре «Лавран» и в Индии в монастыре «Дрепунг Гоман» в течение десяти лет.
- Вы провели в Индии десять лет. Все это время жили при буддийском монастыре?
- Да. И еще сопровождал учителей в поездках по России, а в дальнейшем организовывал мандал-туры по стране для монастыря. Мандал-туры я проводил для монахов монастыря «Дрепунг Гоман» и для Богдо Гегена (прошлого перерождения). Такие туры - прекрасная возможность для граждан России познакомиться с уникальной тибетской культурой. Во время этих туров монахи монастыря «Дрепунг Гоман» строят мандалы, проводят обряды. Часто вместе с группой монахов приезжал и врач тибетской медицины. Сейчас такие группы часто приглашает фонд «Дрепунг Гоман» монастыря из Москвы.
- Далай лама дал вам новое имя, что оно обозначает?
- Тенчой – сокращенное имя от Тензин Чойзин. Это тибетское имя, которое мне дал его Святейшество Далай лама. «Тензин» в переводе на русский - держатель Дхармы, «Чойзин» – кладезь знаний. Его Святейшество Далай лама является воплощением божества Ченрезига на земле. Кроме того, это величайший ученый и Учитель. Для меня его Святейшество - пример того, как нужно трудиться для блага всех живых существ, забыв о собственных интересах и амбициях. Это очень важно.
Более 70 книг за 19 лет
- Алексей, давно ли пишете книги и как к этому пришли? Есть ли у вас какие-то секреты по их написанию?
- В 2004 году у меня спонтанно возникло желание написать первые истории. Мои друзья попросили сделать сборник. Потом я придумал и написал сказки. Это все каким-то естественным путем стало частью моей жизни. Потом была серия книг для детей, а «Сказки про слоненка Ланченкара» в 2007 году стали лучшей детской книгой России, в 2021 она была издана и на бурятском языке.
Для меня работа над книгой – это тщательная проработка деталей, ежедневная тяжелая работа с текстом, поиск вдохновения, своего рода медитация на счастье. Нужна безграничная творческая энергия, терпение для осуществления своего замысла, поскольку создание романа это кропотливый и длительный процесс, требующий особой усидчивости и последовательности в процессе редактирования и доработки. Когда Хемингуэя спросили, что было самым трудным в написании романа «Прощай, оружие», после того как он переписал его 39 раз, писатель ответил: «Правильно расставить слова».
- Расскажите о себе как о сценаристе.
- Сценарий, с моей точки зрения, это своего рода технические материалы, которые нужны для работы над спектаклем или кинофильмом. Несомненно, многие сценарии и пьесы имеют очень большую художественную ценность, например, пьесы Чехова, сценарии Тарковского, Горина и многих других гениальных драматургов и сценаристов. Что касается меня, то мне ближе короткие притчи, сказки, сейчас я работаю в жанре романа. По моим сценариям снято несколько фильмов, в том числе полнометражный фильм «Хорло».
Продвигать бурятскую культуру
- У вас много фотографий со знаменитостями. При каких обстоятельствах они сделаны, может быть, с кем-то из этих людей вы общаетесь или дружите?
- Разные фото сделаны в разных местах, с кем-то дружу, с кем-то знаком или пересекался на разных площадках и фестивалях, на учениях в Индии. Я не могу делить своих друзей на известных и неизвестных, они все очень важны для меня. Встречи в Индии всегда очень особенные, и дружба, которая зарождается в этих поездках, длится долгие годы. Я всех призываю ездить на учения Его Святейшества Далай ламы в Индии, это всегда незабываемые поездки. Думаю, все мои друзья, с которыми там познакомился, неоднократно еще встретятся на учениях.
Что касается духовного наставничества, не принято обозначать учеников, но у меня много учеников, которые занимаются тайским массажем в разных городах России.
- Вы вернулись в Бурятию из Москвы надолго или вновь поедете в столицу?
- Дело в том, что я не уезжал, чтобы покорять мир. Я ехал учиться буддийской философии в Индию и во время учебы стал сопровождать Дни тибетской культуры в Москву, Санкт-Петербург, Казань и в другие города России. Продвигать и сохранять бурятскую культуру прежде всего нужно у себя на родине.
- Есть ли у вас еще какие-либо увлечения?
- Люблю слушать бурятские песни, с удовольствием хожу в театр.
- В чем видите свою миссию, главную цель?
- Руководствуюсь в своей жизни словами Будды Шакьямуни: «Разумный обретает веру и мудрость ради блага своей жизни; они — его ценнейшее богатство. Все прочее богатство — просто мусор».
Цель моего творчества не просто описание жизни и приключений. Если пишу для детей - то хочу научить их фантазировать. Тогда у них будет расширенное сознание и кругозор, а это поможет им лучше адаптироваться к бешеному ритму современной жизни. Для взрослых - объяснить посредством художественного слова законы причинно-следственной связи, или законы кармы.
- На чем больше всего вы сосредоточены сейчас, чем занимаетесь?
- Готовятся к изданию книги серии «Богатство Бурятии», первые десять книг о замечательных жителях республики. Сейчас пишу фантастический детективный роман. Еще собираю материал и планирую рассказать о жителях республики, которые каждый день молятся, работают, ведь главное богатство — это люди.
- Спасибо за беседу!
Фото: предоставлено А. Тенчоем
Буддист с детства
Настоящее имя Алексея Тенчоя - Аюша Эрдынеев. Он уроженец села Ага-Хангил Агинского Бурятского автономного округа. Творчество Алексея многогранно и универсально. Его книги интересны читателям всех возрастов, ведь пишет он в самых разных жанрах. Например, о буддизме, объясняя доступным языком, чем буддизм отличается от других религий, кто является настоящим буддистом и почему люди выбирают эту религию для себя. Пишет для детей и для взрослых, а также в жанре фантастики. На его странице в соцсетях можно увидеть немало фотографий, где он с известными телеведущими и актерами: Агнией Кузнецовой, Олесей Судзиловской, Екатериной Шпицей, Ангелиной Вовк, Кларой Новиковой, Никасом Сафроновым, Егором Кончаловским, Ярославом Бойко и другими. Мы захотели узнать у Алексея подробности знакомства с этими людьми, но наш собеседник, как истинный буддист, не спешит раскрывать детали.
- Алексей, расскажите о вашей семье, о том, как проходило ваше детство.
- Детство я провел с бабушкой и дедушкой, они оказали на меня огромное влияние. Дедушка - ветеран Великой Отечественной войны. Бабушка была очень набожной, несмотря на запреты, которые тогда существовали. Она еще в детстве научила меня всем азам буддизма. Я стал читать книги, которых тогда было немного, понял целебность буддийских практик и свой путь.
- Как начался ваш путь в буддизме? Где учились?
- В 15 лет я стал послушником в Агинском дацане. Традиционно молодые послушники продолжали учебу в Монголии, а потом в Индии. Так и я - продолжил учебу в Монголии в университете Гандан Такчелин, потом работал штатным ламой в Агинском дацане, а затем полтора года учился в Тибете в монастыре «Лавран» и в Индии в монастыре «Дрепунг Гоман» в течение десяти лет.
- Вы провели в Индии десять лет. Все это время жили при буддийском монастыре?
- Да. И еще сопровождал учителей в поездках по России, а в дальнейшем организовывал мандал-туры по стране для монастыря. Мандал-туры я проводил для монахов монастыря «Дрепунг Гоман» и для Богдо Гегена (прошлого перерождения). Такие туры - прекрасная возможность для граждан России познакомиться с уникальной тибетской культурой. Во время этих туров монахи монастыря «Дрепунг Гоман» строят мандалы, проводят обряды. Часто вместе с группой монахов приезжал и врач тибетской медицины. Сейчас такие группы часто приглашает фонд «Дрепунг Гоман» монастыря из Москвы.
- Далай лама дал вам новое имя, что оно обозначает?
- Тенчой – сокращенное имя от Тензин Чойзин. Это тибетское имя, которое мне дал его Святейшество Далай лама. «Тензин» в переводе на русский - держатель Дхармы, «Чойзин» – кладезь знаний. Его Святейшество Далай лама является воплощением божества Ченрезига на земле. Кроме того, это величайший ученый и Учитель. Для меня его Святейшество - пример того, как нужно трудиться для блага всех живых существ, забыв о собственных интересах и амбициях. Это очень важно.
Более 70 книг за 19 лет
- Алексей, давно ли пишете книги и как к этому пришли? Есть ли у вас какие-то секреты по их написанию?
- В 2004 году у меня спонтанно возникло желание написать первые истории. Мои друзья попросили сделать сборник. Потом я придумал и написал сказки. Это все каким-то естественным путем стало частью моей жизни. Потом была серия книг для детей, а «Сказки про слоненка Ланченкара» в 2007 году стали лучшей детской книгой России, в 2021 она была издана и на бурятском языке.
В среднем за последнее время написано около 70 книг, сборников, романов, отдельных рассказов, пьес. Многие переведены на английский, французский, итальянский, венгерский, узбекский, монгольский языки.
Для меня работа над книгой – это тщательная проработка деталей, ежедневная тяжелая работа с текстом, поиск вдохновения, своего рода медитация на счастье. Нужна безграничная творческая энергия, терпение для осуществления своего замысла, поскольку создание романа это кропотливый и длительный процесс, требующий особой усидчивости и последовательности в процессе редактирования и доработки. Когда Хемингуэя спросили, что было самым трудным в написании романа «Прощай, оружие», после того как он переписал его 39 раз, писатель ответил: «Правильно расставить слова».
Мое творчество настраивает читателя на путь внутреннего диалога с собой, на путь самопознания. Я, как автор, через книги стараюсь указать дорогу читателю к постижению собственного сознания, чтобы каждый оценил и осознал свою миссию в этом мире, почувствовал себя полноценным человеком и жил в гармонии со своим внутренним «я». Надеюсь, мои книги учат людей ощущать настоящий миг, внутреннюю свободу, умению жить здесь и сейчас, соответствовать своим идеалам, помогают воплотить свои детские мечты в жизнь.
- Расскажите о себе как о сценаристе.
- Сценарий, с моей точки зрения, это своего рода технические материалы, которые нужны для работы над спектаклем или кинофильмом. Несомненно, многие сценарии и пьесы имеют очень большую художественную ценность, например, пьесы Чехова, сценарии Тарковского, Горина и многих других гениальных драматургов и сценаристов. Что касается меня, то мне ближе короткие притчи, сказки, сейчас я работаю в жанре романа. По моим сценариям снято несколько фильмов, в том числе полнометражный фильм «Хорло».
Продвигать бурятскую культуру
- У вас много фотографий со знаменитостями. При каких обстоятельствах они сделаны, может быть, с кем-то из этих людей вы общаетесь или дружите?
- Разные фото сделаны в разных местах, с кем-то дружу, с кем-то знаком или пересекался на разных площадках и фестивалях, на учениях в Индии. Я не могу делить своих друзей на известных и неизвестных, они все очень важны для меня. Встречи в Индии всегда очень особенные, и дружба, которая зарождается в этих поездках, длится долгие годы. Я всех призываю ездить на учения Его Святейшества Далай ламы в Индии, это всегда незабываемые поездки. Думаю, все мои друзья, с которыми там познакомился, неоднократно еще встретятся на учениях.
Что касается духовного наставничества, не принято обозначать учеников, но у меня много учеников, которые занимаются тайским массажем в разных городах России.
- Вы вернулись в Бурятию из Москвы надолго или вновь поедете в столицу?
- Дело в том, что я не уезжал, чтобы покорять мир. Я ехал учиться буддийской философии в Индию и во время учебы стал сопровождать Дни тибетской культуры в Москву, Санкт-Петербург, Казань и в другие города России. Продвигать и сохранять бурятскую культуру прежде всего нужно у себя на родине.
- Есть ли у вас еще какие-либо увлечения?
- Люблю слушать бурятские песни, с удовольствием хожу в театр.
- В чем видите свою миссию, главную цель?
- Руководствуюсь в своей жизни словами Будды Шакьямуни: «Разумный обретает веру и мудрость ради блага своей жизни; они — его ценнейшее богатство. Все прочее богатство — просто мусор».
Цель моего творчества не просто описание жизни и приключений. Если пишу для детей - то хочу научить их фантазировать. Тогда у них будет расширенное сознание и кругозор, а это поможет им лучше адаптироваться к бешеному ритму современной жизни. Для взрослых - объяснить посредством художественного слова законы причинно-следственной связи, или законы кармы.
- На чем больше всего вы сосредоточены сейчас, чем занимаетесь?
- Готовятся к изданию книги серии «Богатство Бурятии», первые десять книг о замечательных жителях республики. Сейчас пишу фантастический детективный роман. Еще собираю материал и планирую рассказать о жителях республики, которые каждый день молятся, работают, ведь главное богатство — это люди.
- Спасибо за беседу!
Фото: предоставлено А. Тенчоем