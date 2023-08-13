В Улан-Удэ будут судить с европейским комфортом

Судебный комплекс, запроектированный по лучшим европейским нормам, который будет возводить иркутская компания «Востсибстрой», намечено сдать к декабрю 2024 года. Уникальность строительства связана с тем, что в России, кроме Бурятии, не планируется строительство ни одного нового судебного здания. Ведь из-за дефицита бюджета другие региональные суды будут в лучшем случае реконструировать и расширять. Для республики сделали исключение.Сегодня Верховный суд Бурятии находится в старом пятиэтажном здании на площади Советов - напротив отстроенной недавно республиканской прокуратуры. Здание находится на оживленном перекрестке, и посетителям, в связи с повсеместным запретом на парковку, приходится оставлять автомобили далеко от него и идти пешком. Однако неудобство расположения этим не ограничивается.Как сообщили в Верховном суде Бурятии, залы заседаний в здании приспособлены из обычных комнат, так что не всегда есть возможность развести потоки людей внутри и оснастить помещения техническими средствами. Порой невозможно обеспечить элементарные нормы, особенно санитарно-эпидемиологические. Что явственно проявилось в период антиковидных мер, когда приходилось массово ограничивать число участников процесса.Помимо этого, тесные кабинеты и залы заседаний не обеспечивали необходимого разделения потоков людей: посетителей суда, судей и работников аппарата, лиц, находящихся под стражей, и конвоя. Отдельные входы для них отсутствовали. Это создавало сложности в обеспечении безопасности посетителей. Так, журналисты «Номер один» регулярно становились свидетелями «стояния по струнке» посетителей суда, когда конвой проводил по коридорам подсудимых, в том числе обвиняемых по тяжким статьям УК.Проблемы теснота приносит и для работников суда. Случалось, что подсудимые портили важные документы в ходе ознакомления материалов дела (когда секретарь через решетку показывала подсудимому документы). А в ходе одного из эпизодов подсудимый… вырвал у секретаря важный документ и тут же его съел. Всухомятку. Причем даже не подавился. Впрочем, подобные инциденты в последнее время в суде наблюдаются очень редко.Добавим, что в последние десятилетия Россия в рамках принятых европейских норм старалась соблюдать международные стандарты и обязательства, включая Европейскую конвенцию о защите прав человека. Которая содержит нормы и принципы, защищающие права и свободы граждан, в том числе в местах, не столь отдаленных, и судах.И хотя Россию в 2022 году исключили из Совета Европы, а российские власти денонсировали Европейскую конвенцию по правам человека, европейские нормы обеспечения судопроизводства по современным стандартам остались. И учтены при проектировании нового помещения суда в Бурятии.Так, здание возведут в рамках федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы». В частности, оно будет адаптировано для маломобильных групп населения, начиная от парковки и заканчивая последними этажами. В нем предусмотрено 15 залов для судебных заседаний, семь лифтов.Помещение разделят на функциональные зоны: общественную - для посетителей суда, служебную - для сотрудников и помещения для конвойной службы.В здании предусмотрены отдельные комнаты для прокуроров, адвокатов, СМИ, свидетелей, основных и запасных присяжных заседателей, комната психолога, комнаты для несовершеннолетних и их представителей, а также для ознакомления с материалами дела.Для лиц, содержащихся под стражей, построят 11 одноместных камер.Проектировщики не забыли и о четвероногих: в здании оборудуют отдельные помещения для двух служебных собак.Само здание разместится на улице Жердева – напротив здания Национального банка Бурятии. Площадь шестиэтажного здания составит 10 тыс. квадратных метров. Добавим, что некоторые споры вызвал проект здания. Когда первый вариант проекта представили на суд городским архитекторам, последние, по словам источника в ВС РБ, стали затягивать вопрос согласования. Им, в частности, не понравился предложенный архитектурный стиль здания – в виде сталинского ампира. Который олицетворяют семь знаменитых московских высоток, в том числе здание МГУ. Архитекторы написали ряд замечаний и предложили изменить облик здания, но, в силу того, что учреждение выполняет федеральные функции, именно первоначальный вариант в итоге принят и утвержден.Между тем в 2023 году дефицит российского бюджета, по данным Минфина РФ, планируется в размере около 3 трлн рублей. Именно поэтому 2023-й в России станет годом завершения крупных инфраструктурных бюджетных строек, но никак не запуском новых. Неудивительно, что, по имеющимся данным, в 2023 году в России финансирование в рамках программы по модернизации судопроизводства в региональных центрах получат лишь три суда. В двух из них будут выполнены работы по расширению зданий и только в одном начнется новое строительство - в Бурятии. Причем, как стало известно «Номер один», поскольку стоимость строительных работ, с учетом проектирования и инженерных сетей, выросла с первоначальных почти 2 млрд рублей до 3 млрд рублей (в связи с удорожанием материалов), сам проект висел, что называется, на волоске.Как отметили источники «Номер один», лишь благодаря лоббистским возможностям председателя ВС РБ Альбины Кирилловой и сенатора от Бурятии Вячеслава Наговицына этот федеральный проект все же утвержден правительством РФ и принят к исполнению. Проект фактически уже стартовал.Строительство нового здания Верховного суда Бурятии в Октябрьском районе, с одной стороны, приведет к усложнению логистики для чиновников, большинство из которых сосредоточено вокруг площади Советов в Советском районе города. С другой стороны, все более-менее свободные площади в центре Улан-Удэ при прежних мэрах Улан-Удэ давно проданы и перепроданы, в том числе под коммерческую застройку, и выбрать подходящую площадку для столь крупного федерального здания было проблематично.В Октябрьском районе такая площадка нашлась – на улице Жердева. Впрочем, если смотреть на этот вопрос глобально, то Верховный суд Бурятии, по сути, идет по стопам своего федерального коллеги – Конституционного суда России. Который вообще сменил прописку с центра Москвы на центр Санкт-Петербурга.Дело в том, что центры городов (и Улан-Удэ не исключение) часто перегружены транспортным движением, людьми и инфраструктурой, связанной с государственными учреждениями. Перенос министерств и ведомств из центра Улан-Удэ может снизить потоки людей и автомобилей, освободив в центре столицы пространство для горожан, туристов, в том числе убрав сосредоточение автомобилей на узких улочках, не предназначенных для столь интенсивного трафика.Поэтому можно ожидать постепенного переноса учреждений из центра города. И Верховный суд Бурятии, являясь третьей ветвью в системе государственной власти (наряду с законодательной и исполнительной), тем самым подает пример другим, расположившись поближе не к чиновникам, а к обычным людям. Ведь в Октябрьском районе Улан-Удэ сегодня живет уже почти половина населения города, а сам он непрерывно застраивается.Добавим, что строительство здания Верховного суда совпало с запланированными на осень этого года юбилейными мероприятиями, посвященными 100-летию Верховного суда республики.Фото: russianstock.ru