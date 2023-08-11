Общество 11.08.2023 в 14:45

«Там Луи, Гуччи, бриллианты...»

На баскетболистку, выкинувшую на помойку вещи жены любовника, не завели дело
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Текст: Номер один
«Там Луи, Гуччи, бриллианты...»
Новосибирская баскетболистка, выкинувшая вещи из дома своего любовника, избежала наказания. В отношении девушки не стали возбуждать уголовное дело, несмотря на то, что в мешках с «мусором» были дорогие украшения законной супруги бойфренда спортсменки. По крайней мере, о бриллиантах заявила жена. Она подсчитала и ущерб - с ее слов, это почти 2 миллиона рублей. Однако полиция не увидела в случившемся преступления. Подробности - в материале КП-Новосибирск.

Выкинула документы и ювелирку

Для начала напомним, о чем идет речь. В Москве живет пара - Анфиса и Лестат. Муж возглавляет IT-отдел одного из крупнейших маркетплейсов, жена в декрете и параллельно занимается бизнесом - открывает точки по выдаче онлайн-заказов. В соцсетях пара идеальна во всех смыслах: совместные путешествия, романтика на фотокарточках. Но Анфиса узнала, что Лестат изменяет. Из-за похождений супруга она с дочкой съехала с квартиры, а потом улетела в Турцию к подруге.

Лестат страдал недолго. Месяц пил (правда жизни), а потом привел домой новую любовницу (с предыдущей был короткий роман) - банально нашел ее в тогда еще работающем Тиндере. Зовут Таня*, 21 год, профессионально занимается баскетболом, в Москве недавно, до этого выступала за новосибирский клуб, а тут позвали играть за столичный. Отношения развивались так стремительно, что блондинка ростом под 2 метра почти сразу заехала в квартиру к айтишнику.

Жена же была уверена, что супруг страдает и придумывает, как вымолить прощение. Тем горше стала реальность: как-то Лестат выставил в соцсетях фотографию с баскетбольного матча и подписал: «Никогда не думал, что стану фанатом женского баскетбола».

- Я сижу в Турции и вижу эту фотку. Думаю: «Какой баскетбол? Ты им никогда не интересовался, как и вообще спортом». Потом смотрю, а это женская команда. Все понятно… Я начала смотреть странички игроков, вышла на страницу Тани… А там фотографии из нашей квартиры! А потом я зашла в аккаунт маркетплейса - он у нас с мужем общий - и увидела, что он ей подарки заказывал, тапочки дизайнерские. - И не удерживается: - А еще пижаму размера XL!

Анфиса написала суженому. Тот стал извиняться, просил вернуться. А Таню выгнал из квартиры. В отместку спортсменка собрала вещи жены Лестата и выкинула в мусорку.

- Выкинула документы, ювелирку, а именно обручальные кольца, помолвочное кольцо, крест с 11 бриллиантами, браслеты Картье, сапожки и ремешок от Луи Виттон… Да там столько всего! - перечисляет молодая мама.

В доказательство приводит переписку баскетболистки и мужа. Тот ей пишет уже после того, как узнал о выходке любовницы:

- Блин, кажется, у нас с тобой проблемы. Там Луи, Гуччи и бриллианты. Полтора миллиона выбросила? В ближайшую мусорку хоть? Прям в сам бачок?

«Вещи – дело наживное»

Анфиса написала заявление в полицию и обвинила Таню в краже. С момента инцидента в семье Анфисы и Лестата прошло 3 месяца. Жена в итоге вернулась и в Россию, и к мужу. Но вот уголовное дело так и не было возбуждено.

- Пришел отказ из МВД. В полиции не увидели в ее действии корыстных целей, а в этом якобы и состоит кража. Вот и не стали дело возбуждать. Меня это возмутило. То есть можно вот так прийти, выкинуть все вещи человека - и даже дело не заведут? Ну как так? - поделилась с КП-Новосибирск Анфиса.

По словам женщины, Таня после инцидента писала семейной паре сообщения:

- Говорит, мы все равно разведемся, он будет изменять. Но ее какое дело? У нас сейчас все прекрасно!

На вопрос о том, будет ли написано повторное заявление на Таню, Анфиса отмахивается.

- Я думаю про это каждую неделю. Нужно написать заявление тогда не о краже, а об уничтожении имущества. Потом понимаю, что у меня нет на это ни сил, ни времени. Да и смысл? Заплатит она штраф 40 тысяч. А дальше что? Жизнь ее сама накажет, а вещи - это дело наживное. Главное, что у нас семья воссоединилась, - подытоживает жена Лестата. - И с мужем разводиться я не собираюсь. У нас, наоборот, брак только окреп благодаря этому нелегкому испытанию.

* Имя изменено.

Фото: Предоставлено Анфисой/vk.com/pbcruna
Теги
семья любовница конфликт

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