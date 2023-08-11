В Бурятии на базе «Шумакские источники» туристу стало плохо

В Бурятии сегодня утром в оперативную дежурную смену Центра управления кризисными ситуациями регионального главка МЧС поступила информация о том, что в Окинском районе на базе «Шумакские источники» туристу стало плохо, передвигаться самостоятельно не может.Для оказания помощи мужчине из Улан-Удэ вылетел борт Ми-8 МЧС России. Забрав в поселке Никола Иркутской области спасателей Байкальского спасательного отряда МЧС России, вертолет направился на базу «Шумакские источники», сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.Фото: МЧС