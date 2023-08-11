Общество 11.08.2023 в 16:40

В БГСХА впервые поступили граждане Нигерии

В сельхозакадемии подвели промежуточные итоги приемной кампании
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Текст: Номер один
В БГСХА впервые поступили граждане Нигерии
В Бурятской государственной сельхозакадемии завершается приемная кампания 2023 года. Ранее уже состоялся этап приоритетного зачисления, сообщили в пресс-службе вуза. Всего приемная комиссия БГСХА получила 3548 заявлений от абитуриентов. На основном этапе по общему конкурсу зачислены 350 человек на очную форму обучения и 131 - на заочную.

По особой квоте приняты абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, ветераны боевых действий, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - всего 29 человек. По отдельной квоте (участники СВО и дети участников СВО) приняты 19 человек.

По договорам на целевое обучение с сельхозтоваропроизводителями и другими работодателями приняты 38 человек. Это будущие специалисты сельскохозяйственных организаций, агрокомплексов, муниципальных органов власти, управления ветеринарии и других учреждений и организаций.

В этом году вновь объявлен прием на направление «Государственное и муниципальное управление». Выделены бюджетные места на новые направления: «Гидромелиорация» и «Ландшафтная архитектура». Наиболее востребованы направления экономического профиля, «Реклама и связи с общественностью», «Землеустройство и кадастры», «Лесное дело», «Ветеринария» и другие.

Стабильно много среди абитуриентов ребят из Закаменского, Мухоршибирского, Бичурского, Кяхтинского, Селенгинского, а нынче - и из Баргузинского районов.

В 2022 году начал работу проект среди 10 пилотных площадок - агроклассов в школах республики. Выпускники агроклассов поступают по договору о целевом обучении и имеют 100-процентную гарантию трудоустройства после окончания академии. Также выпускникам школ с результатами ЕГЭ свыше 180 баллов предоставляется скидка от 80 до 95% от стоимости обучения, а поступившим с 250 баллами предоставляется возможность бесплатного обучения в автошколе академии.

В БГСХА поступают абитуриенты из Хабаровского, Приморского, Забайкальского Красноярского краев, Амурской, Иркутской области, Еврейской АО, Чукотского АО, республик Тува, Якутия. Кроме того, в БГСХА едут учиться из Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Также в этом году расширилась и география поступления иностранцев. Помимо поступающих из стран ближнего зарубежья, Монголии, Китая, впервые в академию поступили граждане Нигерии.

Продолжается прием документов в Агротехнический колледж до 15 августа, а на коммерческий основе на программы высшего образования - до 20 августа.

Фото: БГСХА
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образование БГСХА приемная кампания итоги

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