В Улан-Удэ заключенные изготовят кровати для кадетов

Государственный контракт на изготовление двухъярусных кроватей на общую сумму около 600 тыс рублей заключен между Республиканской кадетской школой-интернатом Улан-Удэ и ИК-8 УФСИН России по Бурятии, сообщили в пресс-службе УФСИН.Выполнение контракта позволит дополнительно привлечь к труду 10 осужденных. В настоящее время цех по производству мебели в колонии работает в полном объеме, что позволяет своевременно выполнять крупные заказы на изготовление мебели для государственных и муниципальных нужд.Благодаря взаимодействию с органами государственной и муниципальной власти Бурятии осужденные, содержащиеся местах лишения свободы, обеспечены стабильной работой и заработком, который позволяет погашать исковые задолженности. Также это помогает осужденным получать рабочие специальности в профессиональных образовательных учреждениях при исправительной колонии и совершенствовать имеющийся профессиональный опыт. Это помогает легче решать вопросы о трудоустройстве после освобождения из мест лишения свободы.Фото: УФСИН по Бурятии