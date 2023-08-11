Общество 11.08.2023 в 17:09

В Улан-Удэ заключенные изготовят кровати для кадетов

Исправительная колония № 8 выполнит заказ Республиканской кадетской школы-интерната на 600 тысяч рублей
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ заключенные изготовят кровати для кадетов
Государственный контракт на изготовление двухъярусных кроватей на общую сумму около 600 тыс рублей заключен между Республиканской кадетской школой-интернатом Улан-Удэ  и ИК-8 УФСИН России по  Бурятии, сообщили в пресс-службе УФСИН.

Выполнение  контракта позволит дополнительно привлечь к труду 10 осужденных. В настоящее время цех по производству мебели в колонии работает в полном объеме, что позволяет своевременно выполнять крупные заказы на изготовление мебели для государственных и муниципальных нужд.

Благодаря взаимодействию с органами государственной и муниципальной власти Бурятии осужденные, содержащиеся местах лишения свободы, обеспечены стабильной работой и заработком, который позволяет погашать исковые задолженности.  Также это помогает осужденным получать рабочие специальности в профессиональных образовательных учреждениях при исправительной колонии и совершенствовать имеющийся профессиональный опыт. Это помогает легче решать вопросы о трудоустройстве после освобождения из мест лишения свободы.

Фото: УФСИН по Бурятии
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