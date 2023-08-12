Общество 12.08.2023 в 10:28

Прокуратура Бурятии восстановила права 60 участников спецоперации

В надзорном ведомстве подвели итоги работы за первое полугодие
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Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии восстановила права 60 участников спецоперации
В прокуратуре Бурятии прошло заседание коллегии, на котором надзорное ведомство подвело итоги работы в первом полугодии 2023 года и определило задачи на предстоящий период. В работе коллегии принял участие начальник управления Генеральной прокуратуры РФ по ДФО Андрей Мондохонов.

Открывая заседание, Андрей Мондохонов сообщил, что в современных санкционных условиях прокуратура Бурятии активно решала вопросы защиты прав граждан, удалось добиться снижения задолженности по зарплате в регионе. Значительные усилия направлены на соблюдение законности при реализации национальных проектов. Вместе с тем он обратил внимание на упущения и недостатки в организации надзора по отдельным направлениям.

И. о. прокурора Бурятии Михаил Филичев доложил, что органами прокуратуры пресечено более 38 тысяч нарушений закона, разрешено 7790 обращений. В результате принятых мер восстановлены права 60 участников специальной военной операции и членов их семей. Погашены долги по зарплате на сумму более 18 млн рублей. По требованию прокуроров из регионального бюджета на льготные лекарственные препараты дополнительно выделено 735 млн рублей, на обеспечение жильем сирот – 78 млн рублей. Погашены долги перед предпринимателями по исполненным контрактам на сумму 512 млн рублей, дебиторская задолженность перед ресурсоснабжающими организациями сокращена на 27 млн рублей. Совместно с правоохранительными органами реализован комплекс мер по борьбе с преступными проявлениями и коррупцией.

В свою очередь, Андрей Мондохонов акцентировал внимание на необходимости решения вопросов по обеспечению социальной защиты населения, восстановлению прав инвалидов, пенсионеров, несовершеннолетних и иных социально уязвимых категорий населения. Он потребовал продолжить работу в сфере соблюдения трудовых прав граждан, принять дополнительные меры по совершенствованию надзора за исполнением законов в сфере переселения из ветхого и аварийного жилья, об охране окружающей среды. Взять на особый контроль законность расходования бюджетных средств, в том числе предусмотренных на ремонт и модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Также начальник окружного надзорного ведомства поручил повысить эффективность работы по профилактике преступности, борьбе с корыстными и корыстно-насильственными проявлениями. Особое внимание обратить на предупреждение тяжких и особо тяжких преступлений, повторной преступности, преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере безопасности дорожного движения.

Фото: прокуратура Бурятии
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