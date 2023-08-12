Более 500 участников собрал муниципальный форум в Бурятии

- Муниципальный форум стал традиционным, и уже вышел на межрегиональный уровень. К нам приехали гости из Красноярского края, Ульяновской области, Старобешевского района Донецкой Народной Республики. На трех площадках форума рассматриваются очень актуальные вопросы. По итогам работы форума мы выработаем резолюции, которые станут основой для дальнейшей работы по развитию местного самоуправления в республике, - отметил зампред правительства Бурятии Алдар Гулгенов.





11 августа в Улан-Удэ начал работу муниципальный форум «От развития муниципалитетов к развитию республики». Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, он собрал свыше 500 участников со всей республики и регионов России. На пленарном заседании глава региона Алексей Цыденов поприветствовал всех участников и пожелал плодотворной работы.- Наш форум – это ежегодное мероприятие. И каждый год, когда мы с вами встречаемся, мы подводим итоги и результаты нашей работы за прошлый год и нарабатываем новые предложения, ставим новые задачи перед собой, делаем планы на будущее. Сейчас, безусловно, особое время, когда наша страна проходит через сложнейшие испытания. Наши ребята защищают Родину, защищают наше будущее. Мы подвергаемся внешнему давлению, это, безусловно, сказывается и на наших возможностях, на возможностях бюджета, на перспективах. И не смотря ни на что, мы движемся вперед, у нас большие планы развития городов, районов, республики в целом. И все это мы можем сделать только вместе. Сейчас такое время, когда только сплотившись единой командой, мы можем двигаться вперед, - отметил Алексей Цыденов.Более 5 лет муниципальный форум объединяет экспертов и специалистов в области местного самоуправления и способствует развитию сотрудничества, обмену практическим опытом и лучшими муниципальными практиками.В этом году в форуме принимает участие более 500 человек, представляющих районы, муниципалитеты, органы исполнительной и законодательной власти, научные и некоммерческие организации, а также преподаватели и студенческая молодежь.В рамках форума работает три тематические площадки: «Полномочия органов местного самоуправления: вопросы контроля и надзора при их реализации», «Чистый дом, чистая улица, чистая Родина», «ТОСы Бурятии: перспективы и возможности».На площадке «Полномочия органов местного самоуправления: вопросы контроля и надзора при их реализации» участники обсудили основные проблемы взаимодействия между органами местного самоуправления и надзорными органами.Основным вопросом площадки «Чистый дом, чистая улица, чистая Родина» стал вопрос сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов.На площадке «ТОСы Бурятии: перспективы и возможности» обсудили вопросы развития территориальных общественных самоуправлений республики.В форуме приняла участие делегация из Старобешевского района. Главной целью визита гостей из ДНР - опыт решения локальных проблем с помощью территориального общественного самоуправления. В Бурятии система ТОС успешно действует вот уже более 10 лет.- Наша делегация из 10 человек приехала в Бурятию для участия в муниципальном форуме. В составе делегации – специалисты органов местного самоуправления, образования, культуры, спорта и представители ТОСов. Мы планируем посетить местные ТОСы, посмотреть, как они работают, потому что мы знаем, Бурятия лидирует в этом направлении. Хотим перенять опыт развития ТОСов Бурятии для дальнейшего развития ТОСов у нас, на территории Старобешевского района, - отметила управляющий делами администрации Старобешевского района ДНР Евгения Биатова.Фото: пресс-служба правительства Бурятии