Общество 12.08.2023 в 12:45

Бурятии не хватает строителей

Однако уровень зарплат в этой сфере за год не изменился
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Текст: Константин Воронов
Бурятии не хватает строителей
Во второе воскресенье августа в России отмечают День строителя. Аналитики hh.ru проанализировали 1000 вакансий, открытых в июле этого года в строительной сфере республики.

Как сообщает hh.ru, количество новых вакансий в сфере строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования в Бурятии выросло на 36% по сравнению с июлем 2022 года (в ДФО +46%). При этом резюме стало больше всего на 9% (в ДФО - 3%).

Всего на Дальнем Востоке за июль 2023 года было опубликовано более 10,8 тысяч предложений для специалистов из сферы строительства. Больше всего таких вакансий опубликовали работодатели Хабаровского края (2,8 тыс. предложений), Приморья (2 тысячи), Амурской области (1,4 тысячи), Забайкалья (1,3 тысячи) и Бурятии (1 тысяча вакансий).

Год назад, в июне 2022-го, на одну вакансию в Бурятии приходилось в среднем 2,2 резюме. Сейчас – 1,6. Комфортной нормой для рынка труда считается 4-8 резюме на одну вакансию, что говорит об умеренном уровне конкуренции за рабочие места, здоровом соотношении между работодателями и соискателями. Значения индекса ниже четырех резюме на вакансию свидетельствует о том, что на рынке труда есть дефицит кадров. Для сравнения: в среднем по России в данной профессиональной сфере на одну вакансию приходится 2,5 резюме, по ДФО – 1,6.

Уровень предлагаемых зарплат в сфере строительства в регионе за год практически не изменился и составил 84 тыс. рублей. Уровень зарплатных ожиданий соискателей при этом вырос на 25% (с 73 до 91,6 тыс. рублей).

В целом по Дальнему Востоку в июле 2023 работодатели предлагали строителям 109,7 тыс. рублей, что на 23% выше, чем годом ранее. Активнее всего зарплаты росли в Забайкальском крае (+55% к июлю 2022 года), ЧАО (+32%) и Якутии (+31%).

Фото: «Номер один»
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