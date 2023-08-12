Общество 12.08.2023 в 13:37

Жители Бурятии пришли с жалобами к прокурорам

По всем обращениям будут организованы проверки
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Текст: Константин Воронов
Жители Бурятии пришли с жалобами к прокурорам
Начальник управления Генеральной прокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу Андрей Мондохонов провел личный прием жителей Улан-Удэ, Кабанского, Прибайкальского и Селенгинского районов республики. В приеме также участвовали исполняющий обязанности прокурора республики Михаил Филичев, прокуроры и главы районов.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, граждане обозначили проблемы в сферах здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, безопасности дорожного движения.

Так, жители Бабушкина обратили внимание на бездействие управляющей компании, которая не ремонтирует подъезды многоквартирных домов. Жительница Кабанского района просила оказать содействие в оформлении инвалидности и бесплатном получении лекарств.

Поднимались вопросы обеспечения инактивированной вакциной от полиомиелита в Городской поликлинике №1, возмещения затрат на проведенное генетического исследования ребенку-инвалиду, обустройства пандуса для лиц с ограниченными возможностям в здании администрации сельского поселения «Туркинское».

«Андрей Мондохонов поручил Михаилу Филичеву незамедлительно организовать проверки обращений граждан и при наличии правовых оснований принять необходимые меры реагирования», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Фото: «Номер один»
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