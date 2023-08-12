Общество 12.08.2023 в 14:17

В Бурятии чествовали лучших строителей

Республика – лидер в России по интенсивности развития строительной отрасли
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии чествовали лучших строителей
В канун Дня строителя в правительстве Бурятии вручили дипломы победителям конкурса «Лидеры строительного комплекса в РБ». В торжественном собрании приняли участие представители строительных, проектных и производственных организаций. Лучшим вручили награды федерального и республиканского значения.

В приветственном слове к представителям строительной отрасли зампред правительства Бурятии Евгений Луковников отметил строителей, представителей организаций смежных областей и поздравил всех с наступающим профессиональным праздником.

– Бурятия – лидер в России по интенсивности развития строительной отрасли. Мы обогнали Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Да, по объёмам мы сегодня уступаем, но по интенсивности мы опережаем даже эти центральные регионы. Мы должны этим гордиться и двигаться дальше. У нас должно быть больше квалифицированных организаций, квалифицированных кадров, молодежь должна вливаться в наши ряды. Друг другу помогаем и строим дальше новые школы, детсады, учреждения здравоохранения, культуры и спорта, жильё – всё это в наших руках. С Днём строителя, дорогие друзья! Успехов, удачи и благополучия! – сказал Евгений Луковников.

Конкурс «Лидеры строительного комплекса в Республике Бурятия» проводился в этом году впервые и приурочен к 100-летию республики. Принято решение проводить его ежегодно. Основным критерием конкурсного отбора являются показатели эффективности деятельности организации за предыдущий год. Первое место в этом году занял Тимлюйский цементный завод.

– Для коллектива это очень важная оценка. Почётно получить такое признание на республиканском уровне. Сегодня я действительно осознал масштаб нашего вклада в развитие республики, ведь частичка нашего труда есть в каждом глобальном проекте. Это дорогого стоит. Конкурсу желаю развития, чтобы с каждым годом в нём было всё больше участников. Конкурс – это конкуренция, а конкуренция, как известно, двигатель прогресса, – отметил управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков.

В номинации «Лучшее предприятие производства строительных материалов Республики Бурятия» победили:

I место - ООО «Тимлюйский цементный завод» (Управляющий директор Волков Александр Николаевич);

II место - ООО «Горная компания» (Управляющий директор Архипов Михаил Юрьевич);

III место - ООО «Буржелезобетон» (Генеральный директор Березовский Василий Иванович).

В номинации «Лучшая строительно-монтажная организация Республики Бурятия»:

I место - ООО «Ремстрой» (Директор Пылжитова Ольга Ринчиновна);

II место - ООО «Фортуна» (Директор Цыдуев Дмитрий Цырендоржиевич);

III место - ООО «Спецдорстрой» (Генеральный директор Баханов Баир Николаевич).

В номинации «Лучшая проектная организация Республики Бурятия»:

I место - ООО «Архитектурная студия» (Генеральный директор Кушнарев Юрий Анатольевич);

II место - ООО «Проектная организация «Атриум» (Генеральный директор Ильина Ирина Олеговна);

III место - ООО «Экопроект» (Генеральный директор Батуев Александр Бадмаевич).

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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