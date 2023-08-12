Общество 12.08.2023 в 16:24

В Улан-Удэ прошел велопробег «Выбираю Чистый воздух»

В акции участвовали около 60 велосипедистов
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ прошел велопробег «Выбираю Чистый воздух»
11 августа на Верхней Березовке в Улан-Удэ около 60 велосипедистов приняли участие в марафоне, посвященном Всероссийской акции «Выбираю Чистый воздух». Она направлена на снижение вредных веществ в воздухе за счет использования альтернативных способов передвижения по городу.

Как сообщили в мэрии, велопробег проводился по трем возрастным категориям: дети до 15 лет, дети 16-17 лет и взрослые старше 18 лет. Дети и подростки преодолели дистанцию в один круг – это порядка 500 метров, а взрослые старше 18 лет – три круга. Победителей и призеров в каждой из возрастных групп наградили дипломами и призами от веломастерской «Bike Service».

- Велопробег прошел очень хорошо. Думаю, его цель – показать детям и всем остальным, что можно заниматься таким видом спорта, выбирать велосипед вместо автомобиля, выбирать чистый воздух! – сказал победитель велопробега в категории для взрослых Илья.

Среди альтернативных способов передвижения, помимо велосипеда, популярна и северная ходьба. Марафон по этому виду спорта в рамках акции «Выбираю Чистый воздух» прошел на днях в парке им. Орешкова. В нем приняли участие свыше 50 женщин, в основном старшего поколения.

- Северная ходьба – это самостоятельный вид спорта с продуманной, тщательно проработанной техникой исполнения. Сегодня не обязательно ходить в тренажерный зал, достаточно найти возможность просто двигаться. Движение предупреждает болезни сердца, избавляет от лишнего веса. Залог здоровья – это отказ от вредных привычек и занятие спортом, - сказала и.о. начальника Управления по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ Ольга Эрдынеева.

Акцию «Выбираю Чистый воздух» запустило Министерство природных ресурсов и экологии России в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». На сайте федерального проекта «Чистый воздух» транслируется счетчик пройденных участниками километров и, как следствие, полученные показатели не выброшенных загрязняющих веществ в воздух.

22 сентября, в день Всемирного отказа от автомобиля, будут объявлены города-лидеры акции. Самые активные участники получат призы: велосипеды, самокаты, смарт-часы и другое.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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