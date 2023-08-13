Общество 13.08.2023 в 11:55

На Иркутской ГЭС снижают пропуск воды из-за роста уровня реки Иркут

Фактический приток воды в Байкал в июле составил 130% от нормы, в третьем квартале он может достичь 141%
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Текст: Номер один
На Иркутской ГЭС снижают пропуск воды из-за роста уровня реки Иркут
Сбросные расходы на Иркутской ГЭС решено снизить в связи с повышением уровня воды в реке Иркут (приток Ангары) и угрозой подтоплений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.

Расход на ГЭС был увеличен со 2 августа. Межведомственная рабочая группа согласовала это, чтобы сдержать уровень воды в озере Байкал и Иркутском водохранилище и пройти период дождей с минимальными рисками. Иркутская ГЭС - первая в Ангарском каскаде, находится на реке Ангаре, вытекающей из Байкала.

«12 и 13 августа уровень сбросных расходов через Иркутскую ГЭС будет снижен до 2 800 кубометров в секунду. Сейчас этот показатель составляет 3 000 кубометров в секунду. Такое решение принято администрацией города Иркутска при взаимодействии с представителями ГУ МЧС России по Иркутской области, ООО «Евросибэнерго-Гидрогенерация» в связи с поднятием уровня воды в реке Иркут», - говорится в сообщении.

С 15 августа пропуск воды через иркутский гидроузел вновь будет увеличен - до 3 100 кубометов в секунду, с 17 августа - до 3 200.

По данным Росгидромета, фактический приток воды в Байкал в июле составил 130% нормы. В третьем квартале этого года ожидается, что он составит 116-141% нормы. Когда в начале июля в Иркутской области шли продолжительные ливни, в Иркутском водохранилище была свободная емкость, что позволило сдерживать паводок. Однако с того времени уровень воды в Байкале повысился.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутске подтопило 11 садовых участков после увеличения сброса воды на ГЭС.

По данным Росгидромета, фактический приток воды в Байкал в июле составил 130% нормы. В третьем квартале этого года ожидается, что он составит 116-141% нормы. Когда в начале июля в Иркутской области шли продолжительные ливни, в Иркутском водохранилище была свободная емкость, что позволило сдерживать паводок. Однако с того времени уровень воды в Байкале повысился.

Фото: МЧС
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