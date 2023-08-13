В Бурятии осудили мошенницу из Крыма

Два года восемь месяцев заключения в колонии общего режима.. Такое наказание определил Баунтовский районный суд неоднократно судимой 58-летней жительнице Крыма, признанной виновной в четырех эпизодах мошенничества, сообщили в пресс-службе суда.В конце 2020 года женщина, освободившись из мест заключения, где отбывала наказание за совершенные кражи и грабеж, решила наведаться в Багдарин, где когда-то проживала. Войдя в доверие к троим местным предпринимателям, она набрала у них в долг товаров (одежду, бытовую технику, продукты питания) на сумму более 74 тыс рублей. Кроме того, обманом выманила у знакомой поносить золотые украшения стоимостью 80 тыс рублей, пообещав вернуть их через несколько дней.Ни денег, ни украшений обманутые земляки от мошенницы не дождались, на телефонные звонки она отвечать перестала, а вскоре и вовсе скрылась из Баунта в неизвестном направлении. Потерпевшие обратились в полицию.Между тем, неугомонная аферистка уехала на другой конец страны и продолжила преступную деятельность уже в Санкт-Петербурге, итогом которой в августе 2022 года стал приговор Калининского районного суда Санкт-Петербурга и исправительная колония в Иркутской области. В конце марта 2023 года у мошенницы заканчивался срок отбывания наказания, но радость ее, увы, была недолгой: за воротами тюрьмы ее ждали сотрудники уголовного розыска МВД Бурятии, которые и доставили даму в полицию Баунтовского района.Уголовное дело рассматривалось Баунтовским районным судом в особом порядке, без проведения судебного разбирательства в связи с согласием обвиняемой с предъявленным обвинением. В судебном заседании подсудимая с предъявленным обвинением по каждому эпизоду согласилась, свою вину в совершении каждого инкриминируемого ей деяния признала в полном объеме, в содеянном раскаялась,В качестве смягчающих наказание обстоятельств, суд учел признание вины по каждому эпизоду, раскаяние, болезненное состояние, факт воспитания подсудимой в детском доме, а также добровольное частичное возмещение имущественного ущерба одной из потерпевших, активную помощь расследованию каждого преступления. Отягчающим наказание обстоятельством по каждому преступлению суд признал рецидив.Гражданские иски потерпевших удовлетворены. Приговор не вступил в законную силу, отметили в пресс-службе суда.Фото: pixabay.com