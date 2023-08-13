Общество 13.08.2023 в 13:34

В Бурятии осудили мошенницу из Крыма

Неугомонная дама кочевала от Санкт-Петербурга до Бурятии, обманом выманивая деньги
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Текст: Номер один
В Бурятии осудили мошенницу из Крыма
Два года восемь месяцев заключения в колонии общего режима.. Такое наказание определил Баунтовский районный суд   неоднократно  судимой  58-летней жительнице  Крыма, признанной виновной в четырех эпизодах мошенничества, сообщили в пресс-службе суда.

В конце  2020 года женщина, освободившись из мест заключения, где  отбывала  наказание за совершенные  кражи и  грабеж,   решила  наведаться в  Багдарин, где когда-то  проживала. Войдя в  доверие  к троим   местным   предпринимателям, она  набрала у них  в  долг  товаров (одежду,  бытовую технику, продукты питания) на сумму более 74 тыс  рублей. Кроме  того,  обманом выманила  у  знакомой поносить золотые  украшения стоимостью 80 тыс рублей, пообещав вернуть их через несколько дней.  

Ни  денег, ни украшений  обманутые  земляки от мошенницы  не  дождались, на телефонные  звонки она отвечать  перестала, а  вскоре и вовсе скрылась  из   Баунта в  неизвестном направлении. Потерпевшие  обратились  в полицию.

Между  тем,  неугомонная аферистка уехала  на  другой конец   страны и продолжила преступную   деятельность уже в Санкт-Петербурге, итогом  которой в августе 2022 года стал приговор Калининского районного суда Санкт-Петербурга и исправительная колония в Иркутской  области. В конце марта 2023 года у мошенницы заканчивался  срок отбывания наказания,   но радость ее, увы,  была  недолгой:  за воротами  тюрьмы ее ждали   сотрудники  уголовного розыска МВД Бурятии, которые и доставили даму в  полицию Баунтовского района.

Уголовное  дело рассматривалось  Баунтовским  районным судом в  особом  порядке,  без проведения судебного разбирательства в связи с согласием обвиняемой с предъявленным обвинением. В судебном заседании подсудимая с предъявленным обвинением по каждому эпизоду согласилась, свою вину в совершении каждого инкриминируемого ей деяния признала в полном объеме, в содеянном раскаялась,

В качестве смягчающих наказание  обстоятельств, суд учел признание вины по каждому эпизоду, раскаяние, болезненное состояние, факт воспитания подсудимой в детском доме, а также добровольное частичное возмещение имущественного ущерба одной из потерпевших, активную помощь расследованию каждого преступления. Отягчающим наказание обстоятельством по каждому преступлению суд признал рецидив.

Гражданские  иски   потерпевших  удовлетворены. Приговор   не   вступил   в  законную силу, отметили в пресс-службе суда.

Фото: pixabay.com
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