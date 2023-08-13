Общество 13.08.2023 в 15:37

Депутаты Госдумы обсудят в Бурятии закон об охране озера Байкал

Пройдут встречи с населением Кабанского, Прибайкальского и Баргузинского районов республики
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Текст: Номер один
Депутаты Госдумы обсудят в Бурятии закон об охране озера Байкал
Депутаты Госдумы приедут 21-24 августа в прибрежные районы Байкала, чтобы обсудить с местными жителями внесение изменений в закон «Об охране озера Байкал». Об этом сообщила ТАСС министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева.

Госдума в июле на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, позволяющий до 2030 года провести вырубку деревьев для конкретных целей: сделать противопожарные разрывы, расширить кладбища, построить очистные сооружения и дороги, расположенные на берегу Байкала. По мнению инициаторов внесения изменений, это нужно, в том числе, для строительства инфраструктурных объектов, необходимых для жизни местного населения и правильной с экологической точки зрения работы туристических объектов.

«С 21 по 24 августа к нам приезжает комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, ученые, общественники. Будет общественное обсуждение законопроекта. Планируется провести встречи с местным населением Кабанского, Прибайкальского и Баргузинского районов Бурятии», - сказала Тумуреева.

Министр отметила, что депутатам, экологам, ученым покажут и расскажут, где именно необходимо построить очистные сооружения, как и где необходимо защитить населенные пункты от лесных пожаров и соответственно лес - от возможного перехода пожаров с территорий поселений, в каких местах нужно построить дороги для людей. «Мы хотим рассказать, с какими проблемами приходится сталкиваться местным жителям, а это даже такие, как захоронение родственников», - отметила Тумуреева.

Она напомнила, что в настоящее время из-за правовых коллизий людям, живущим рядом с Байкалом, практически ежедневно приходится сталкиваться с нерешаемыми вопросами. «Закон был принят в 1999 году, с тех пор произошло много изменений в другом законодательстве, но они все между собой связаны: например, были внесены изменения в Лесной кодекс, Земельный кодекс, но в законе о Байкале некоторые изменения не были учтены, - отметила Тумуреева. - Подчеркиваю, речь не ведется о массовой рубке или о коммерческой заготовке древесины. Правки в новом законопроекте лишь вносят те коррективы, которые по каким-то причинам не были учтены ранее. Они носят точечный характер и ограничены во времени, то есть там прописываются конкретные места и время, за которое нужно провести необходимые мероприятия».

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью ТАСС сказал, что поправки в закон «Об охране озера Байкал» позволят также защитить озеро от попадания в его воды ядовитых отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и таким образом избежать масштабной экологической катастрофы.

В Бурятии в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории расположено 83 населенных пункта.

Фото: «Номер один»
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