Общество 13.08.2023 в 17:14
Идею базового безусловного дохода поддерживает каждый второй россиянин
И лишь 12 процентов против всеобщей раздачи денег для удовлетворения «базовых» потребностей
Текст: Номер один
Средняя сумма ежемесячной выплаты гражданам со стороны государства, по мнению россиян, должна составлять почти 33,5 тыс руб, сообщает портал SuperJob, который узнавал, хотели бы россияне получать базовый безусловный доход, и если да, то в каком размере. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех федеральных округов страны.
Так, 56% респондентов считают, что в России следует ввести фиксированную ежемесячную выплату гражданам со стороны государства: «Базовые потребности человека должны быть удовлетворены, чтобы у него была возможность заниматься тем, чем хотелось бы, и развиваться»; «Наша страна богата ресурсами, являющимися достоянием нации, поэтому и дивиденды должна получать целая нация, а не определенные люди».
Против подобной идеи высказались 12% россиян: «Это развращает»; «Работать надо, а не потакать лентяям»; «Ускорится инфляция».
Сторонников базового безусловного дохода среди мужчин больше, чем среди женщин (59 и 52% соответственно). Россиянам в возрасте от 35 до 44 лет идея нравится больше, чем тем, кто моложе, и тем, кто старше (также 59%). Хотели бы получать выплату 6 из 10 граждан с доходом от 30 до 50 тыс руб в месяц.
Число россиян, поддерживающих введение базового безусловного дохода, за два года выросло на 6 процентов. Средние запросы к размеру ежемесячной выплаты за два года увеличились с 30 100 до 33 400 руб.
Среди населения городов-миллионников чаще остальных поддерживали идею введения базового безусловного дохода жители Ростова-на-Дону, Самары и Воронежа (62, 61 и 60% соответственно). Самую большую сумму ежемесячных государственных выплат запросили москвичи — 37 тыс руб в месяц. На втором месте — Краснодар (36,4 тыс руб.). На третьем — Красноярск (36,1 тыс руб). Жители Санкт-Петербурга скромнее: средняя сумма составляет 33,5 тыс руб.
За два года сильнее всего в относительном выражении возросли запросы жителей Ростова-на-Дону, Новосибирска и Екатеринбурга (плюс по 15%). А вот в Красноярске, Санкт-Петербурге и Омске, желаемые ежемесячные суммы выплат с 2021 года практически не изменились.
Фото: pixabay.com
Так, 56% респондентов считают, что в России следует ввести фиксированную ежемесячную выплату гражданам со стороны государства: «Базовые потребности человека должны быть удовлетворены, чтобы у него была возможность заниматься тем, чем хотелось бы, и развиваться»; «Наша страна богата ресурсами, являющимися достоянием нации, поэтому и дивиденды должна получать целая нация, а не определенные люди».
Против подобной идеи высказались 12% россиян: «Это развращает»; «Работать надо, а не потакать лентяям»; «Ускорится инфляция».
Сторонников базового безусловного дохода среди мужчин больше, чем среди женщин (59 и 52% соответственно). Россиянам в возрасте от 35 до 44 лет идея нравится больше, чем тем, кто моложе, и тем, кто старше (также 59%). Хотели бы получать выплату 6 из 10 граждан с доходом от 30 до 50 тыс руб в месяц.
Число россиян, поддерживающих введение базового безусловного дохода, за два года выросло на 6 процентов. Средние запросы к размеру ежемесячной выплаты за два года увеличились с 30 100 до 33 400 руб.
Среди населения городов-миллионников чаще остальных поддерживали идею введения базового безусловного дохода жители Ростова-на-Дону, Самары и Воронежа (62, 61 и 60% соответственно). Самую большую сумму ежемесячных государственных выплат запросили москвичи — 37 тыс руб в месяц. На втором месте — Краснодар (36,4 тыс руб.). На третьем — Красноярск (36,1 тыс руб). Жители Санкт-Петербурга скромнее: средняя сумма составляет 33,5 тыс руб.
За два года сильнее всего в относительном выражении возросли запросы жителей Ростова-на-Дону, Новосибирска и Екатеринбурга (плюс по 15%). А вот в Красноярске, Санкт-Петербурге и Омске, желаемые ежемесячные суммы выплат с 2021 года практически не изменились.
Фото: pixabay.com
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