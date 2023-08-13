Общество 13.08.2023 в 18:27
Международный консорциум буддологов могут создать в Бурятии
Он объединит ученых из России и зарубежных стран, где присутствует традиционный буддизм
Текст: Номер один
Консорциум, в который войдут исследующие буддизм организации из разных стран мира, может быть создан по инициативе российских ученых, сообщает ТАСС.
Перспективу планируется обсудить на первом Международном буддийском форуме в Улан-Удэ (Бурятия), рассказал журналистам директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Алексей Маслов.
Он отметил, что Россия сегодня остается единственным государством в мире за пределами Азии, на территории которого присутствует традиционный буддизм. При этом русская школа буддологии задавала тон в исследованиях в этой области еще в XIX веке - многие труды наших ученых были переведены на другие языки. Сегодня страна «возвращается на эти позиции», чему должно, в том числе, способствовать открытие на базе университетов РФ светских программ изучения буддизма, а также грантовая поддержка научных работ, которую ведет созданный в России в 2022 году Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, пояснил Маслов.
«На форуме мы предполагаем возможность обсуждения создания консорциума буддологических организаций, чтобы объединить буддологов не только в России, но и зарубежных - из Индии, Китая, Шри-Ланки, Таиланда», - сказал он.
Совместная работа поможет ученым сравнить подходы в изучении таких аспектов как перевод текстов, изучение медитаций, а также история, психологическое воздействие и взаимодействие буддизма с государством, уточнил исследователь.
«Консорциум может заметно подвинуть вперед российские исследования и вернуть, на мой взгляд, России первенство в ведущих буддологических исследованиях мира», - добавил Маслов.
Международный буддийский форум пройдет в Улан-Удэ с 17 по 19 августа. К участию в нем приглашены гости из таких стран, как Монголия, Непал, Индия, Китай, Мьянма, Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Лаос, Южная Корея, Япония, США. Всего около 80 гостей из 13 стран. В нем также примут участие представители научных и религиозных сообществ республик Калмыкия, Тува, Алтай, Забайкальского края и Иркутской области.
На форуме планируется обсуждение развития буддийского образования, международного взаимодействия университетов и ученых, межконфессионального диалога, вопросов безопасности и воспитания молодежи и других тем.
Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» пройдет в Улан-Удэ впервые. Его целью является всесторонне обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Форум проводится в рамках 100-летия Республики Бурятия, которая является одним из мировых центров буддийской культуры.
Фото: egov-buryatia.ru
Перспективу планируется обсудить на первом Международном буддийском форуме в Улан-Удэ (Бурятия), рассказал журналистам директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Алексей Маслов.
Он отметил, что Россия сегодня остается единственным государством в мире за пределами Азии, на территории которого присутствует традиционный буддизм. При этом русская школа буддологии задавала тон в исследованиях в этой области еще в XIX веке - многие труды наших ученых были переведены на другие языки. Сегодня страна «возвращается на эти позиции», чему должно, в том числе, способствовать открытие на базе университетов РФ светских программ изучения буддизма, а также грантовая поддержка научных работ, которую ведет созданный в России в 2022 году Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, пояснил Маслов.
«На форуме мы предполагаем возможность обсуждения создания консорциума буддологических организаций, чтобы объединить буддологов не только в России, но и зарубежных - из Индии, Китая, Шри-Ланки, Таиланда», - сказал он.
Совместная работа поможет ученым сравнить подходы в изучении таких аспектов как перевод текстов, изучение медитаций, а также история, психологическое воздействие и взаимодействие буддизма с государством, уточнил исследователь.
«Консорциум может заметно подвинуть вперед российские исследования и вернуть, на мой взгляд, России первенство в ведущих буддологических исследованиях мира», - добавил Маслов.
Международный буддийский форум пройдет в Улан-Удэ с 17 по 19 августа. К участию в нем приглашены гости из таких стран, как Монголия, Непал, Индия, Китай, Мьянма, Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Лаос, Южная Корея, Япония, США. Всего около 80 гостей из 13 стран. В нем также примут участие представители научных и религиозных сообществ республик Калмыкия, Тува, Алтай, Забайкальского края и Иркутской области.
На форуме планируется обсуждение развития буддийского образования, международного взаимодействия университетов и ученых, межконфессионального диалога, вопросов безопасности и воспитания молодежи и других тем.
Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» пройдет в Улан-Удэ впервые. Его целью является всесторонне обсуждение вопросов развития буддизма, буддийской культуры, философии и практики, а также создание новой площадки международного диалога. Форум проводится в рамках 100-летия Республики Бурятия, которая является одним из мировых центров буддийской культуры.
Фото: egov-buryatia.ru
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