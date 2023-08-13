В Бурятии следователи помогали следопытам

Сотрудники следственного управления СКР по Бурятии вместе с учащимися старших классов Посольской средней общеобразовательной школы, входящих в отряд «Рысь», приняли участие в поисковых мероприятиях, прошедших в Селенгинском районе вблизи Гусиного озера, сообщили в пресс-службе управления.В этих местах в 1921-м году прошли ожесточенные сражения бойцов Красной армии с белогвардейцами, а чуть ранее – в начале века – проводились военные учения русской императорской армии. В распоряжении участников сборов имелась достаточно подробная карта маневров с указанием мест стоянок войск и оборонительных сооружений.Председатель регионального отделения «Поисковое движение России» в Бурятии Владимир Ефремов во время построения поприветствовал участников сборов, довел планы проведения поисковых мероприятий, разбил отряд на группы и задал направление поисков. Дети вместе со следователями с успехом продемонстрировали свои навыки, умело использовали металлоискатели, щупы и другое снаряжение для поиска и обнаружения предметов под землей. Среди находок оказались несколько металлических предметов, подвергшихся коррозии, в том числе, фрагмент от старого противогаза и другие интересные вещи.Сборы в большей степени являлись тренировочными, призванными отточить навыки и умения перед поездкой к местам сражений Красной армии с фашистскими захватчиками, где юные поисковики примут участие в мероприятиях по увековечению памяти павших защитников Отечества.Фото: buryatia.sledcom.ru