Общество 13.08.2023 в 20:02

В Бурятии следователи помогали следопытам

Сотрудники СКР приняли участие в сборах поискового отряда «Рысь» около Гусиного озера
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В Бурятии следователи помогали следопытам
Сотрудники следственного управления СКР по Бурятии вместе с учащимися старших классов Посольской средней общеобразовательной школы, входящих в отряд «Рысь», приняли участие в поисковых мероприятиях, прошедших в Селенгинском районе вблизи Гусиного озера, сообщили в пресс-службе управления.

В этих местах в 1921-м году прошли ожесточенные сражения бойцов Красной армии с белогвардейцами, а чуть ранее – в начале века – проводились военные учения русской императорской армии. В распоряжении участников сборов имелась достаточно подробная карта маневров с указанием мест стоянок войск и оборонительных сооружений.

Председатель регионального отделения «Поисковое движение России» в Бурятии Владимир Ефремов во время построения поприветствовал участников сборов, довел планы проведения поисковых мероприятий, разбил отряд на группы и задал направление поисков. Дети вместе со следователями с успехом продемонстрировали свои навыки, умело использовали металлоискатели, щупы и другое снаряжение для поиска и обнаружения предметов под землей. Среди находок оказались несколько металлических предметов, подвергшихся коррозии, в том числе, фрагмент от старого противогаза и другие интересные вещи.

Сборы в большей степени являлись тренировочными, призванными отточить навыки и умения перед поездкой к местам сражений Красной армии с фашистскими захватчиками, где юные поисковики примут участие в мероприятиях по увековечению памяти павших защитников Отечества.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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