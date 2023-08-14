Общество 14.08.2023 в 09:00

Кешбэк по карте «Мир»

Как получить?
A- A+
Текст: Номер один
Кешбэк по карте «Мир»
Pixabay

Вопрос: «Как получить кешбэк по карте «Мир»?»

Иван Александрович Т.

Российская программа финансового поощрения клиентов «Привет, Мир!» предназначена для людей, которые оплачивают товары, заказывают билеты или туристические путевки.

Для участия в программе потребуется сделать несколько простых действий:

- зайти на сайт или скачать приложение на мобильное устройство;

- нажать на кнопку «Регистрация»;

- ввести номер телефона;

- указать номер карты «Мир»;

- выразить согласие на участие в программе.

После регистрации откроется доступ к личному кабинету, где можно совершать следующие действия:

- изменять свои данные: номер телефона или номер своей карточки;

- отслеживать новые акции и предложения, доступные в рамках данной программы;

- контролировать сумму и количество покупок, чтобы быть в курсе своих расходов;

- получать информацию о начисленных бонусах и возможностях их использования.

Важно знать, что личный кабинет доступен как на официальном сайте программы, так и в мобильном приложении, что позволяет удобно управлять своими данными и получать актуальную информацию о бонусах и предложениях.

Преимущества программы лояльности «Привет, Мир!»:

1.   Простая регистрация. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами акций программы финансового поощрения клиентов, достаточно всего лишь один раз зарегистрировать свою карточку. Можно добавить несколько карт «Мир». Для этого нужно зайти в личный кабинет, найти соответствующие раздел и выбрать «Добавить карту».

2.   Минимальные сроки зачисления денег. Деньги зачисляются в течение трех дней после совершения покупки. При этом средствами кешбэка покупок можно распоряжаться сразу после зачисления. Если настроены уведомления от банка, то будет приходить уведомление о пополнении счета.

3.   Большой выбор акций и бонусных программ от партнеров. Кешбэк по оплате картами «Мир» дает возможность вернуть от 3 % до 20 % от суммы покупки. Кроме того, можно одновременно воспользоваться предложениями и бонусными программами банков-партнеров.

4.   Кешбэк покупок возвращается деньгами. После зачисления денежных средств на счет владелец может распоряжаться ими по своему усмотрению.

К недостаткам кешбэка за оплату картами «Мир» можно отнести следующее:

1. Некоторые страны могут не принимать карточки данной платежной системы:

существуют региональные ограничения на доступность системы в России карточку для оплаты принимают только в банках, имеющих соглашение с НСПК.

2. Ограничения для оплаты картами на сайтах иностранных интернет-магазинов.

3. Отсутствие возможности оплаты товаров или услуг в иностранной валюте:

- карта «Мир» предназначается только для оплаты товаров или услуг в рублях;

- при необходимости нельзя выполнять привязки валютных счетов к карте.

4. При оплате рублевой картой «Мир» за границей возможны существенные курсовые разницы из-за промежуточной конвертации.

Теги
справбюро

Все новости

В районе Бурятии уже сутки ищут 12-летнюю девочку
14.08.2023 в 09:18
Кешбэк по карте «Мир»
14.08.2023 в 09:00
В Улан-Удэ горит кафе «Будамшу»
13.08.2023 в 22:33
«Обещал купить все, что она хочет»
13.08.2023 в 22:20
В Улан-Удэ более 1,5 тыс человек посетили учения Белой Тары
13.08.2023 в 20:52
В Бурятии следователи помогали следопытам
13.08.2023 в 20:02
Международный консорциум буддологов могут создать в Бурятии
13.08.2023 в 18:27
Идею базового безусловного дохода поддерживает каждый второй россиянин
13.08.2023 в 17:14
Депутаты Госдумы обсудят в Бурятии закон об охране озера Байкал
13.08.2023 в 15:37
В Бурятии осудили мошенницу из Крыма
13.08.2023 в 13:34
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 августа

Читайте также
В Улан-Удэ горит кафе «Будамшу»
Строение горит по всей площади - более 200 квадратных метров
13.08.2023 в 22:33
«Обещал купить все, что она хочет»
В новосибирском селе защищают отчима, от которого беременна 14-летняя падчерица
13.08.2023 в 22:20
В Улан-Удэ более 1,5 тыс человек посетили учения Белой Тары
Для буддистов России Бела Тара является олицетворением руководства государства со времен императрицы Елизаветы

13.08.2023 в 20:52
В Бурятии следователи помогали следопытам
Сотрудники СКР приняли участие в сборах поискового отряда «Рысь» около Гусиного озера
13.08.2023 в 20:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru