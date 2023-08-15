Досрочный выход из отпуска по уходу за ребенком
Вопрос: «Можно ли выйти из отпуска по уходу за ребенком раньше срока?»
Марина Николаевна П.
В соответствии со ст. 256 ТК РФ на период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы. Работник имеет право прервать отпуск по уходу за ребенком и выйти на работу в любое время в течение данного отпуска.
Как оформляется досрочный выход из отпуска по уходу за ребенком?
Необходимо письменное заявление работника, на основании которого выход на работу оформляется приказом работодателя.
Кто может уйти в такой отпуск?
Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям не только матерью, но также отцом ребенка, бабушкой, дедушкой, другим родственником или опекуном. Как и женщине, им также можно находиться в таком отпуске три года. Пособие по уходу за ребенком выплачивается в течение 1,5 лет.
Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в трудовой стаж и в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного назначения страховой пенсии по старости).