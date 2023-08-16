Взыскание долгов

Вопрос: «Что нельзя забрать за долги?»

Вячеслав Р.

В статье 446 Гражданского процессуального кодекса говорится, что взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности:

- единственное жилье и земельные участки, на которых оно расположено. Исключение - ипотечные жилье и участки в залоге у банка: залогодержатель вправе обратить взыскание на такое имущество;

- предметы домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;

- имущество не дороже 10 000 руб., которое нужно должнику для работы;

- животных, которые не используются для бизнеса: племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, корма для них и помещения для содержания, а также домашних животных;

- семена для посева;

- продукты питания и деньги в размере прожиточного минимума для должника и его иждивенцев;

- топливо для приготовления пищи и отопления;

- призы, государственные награды, почетные и памятные знаки.

Если должник инвалид - транспорт и другое имущество, которое ему нужно в связи с инвалидностью.