Вопрос: «На какие машины распространяется льготное автокредитование?»

Баир Цыбикжапович Ц.

В 2023 году увеличена предельная стоимость приобретаемой машины с 1,5 (в 2022 году) до 2 млн рублей. Это требование не распространяется на электромобили.

Помимо этого, под программу льготного автокредита попадают следующие машины:

- автомобили с двигателем внутреннего сгорания, произведенным в России;

- электромобили отечественного производства;

- автомобили с полной массой до 3,5 тонны;

- машины с электронным паспортом транспортного средства (ПТС).

Список автомобилей, на которые можно получить льготный кредит:

- марки Lada (за исключением модели Lada Largus);

- марки УАЗ из категории B (все модели);

- марки ГАЗ из категории B (все модели);

- кроссоверы Haval Jolion, собранные в Туле;

- электромобили Evolute i-PRO и i-JOY.

Стоит отдельно отметить, что автокредитование в 2023 году распространяется только на машины, выпущенные с конвейера в 2022 году.

Размер скидок по данной госпрограмме:

- 25% - для россиян, проживающих на Дальнем Востоке (кроме электромобилей);

- 20% - для остальных регионов;

- 25%, но не более 625 тыс. рублей - при приобретении электромобилей.

Банкам дано право самостоятельно устанавливать ставки, условия, требования по автокредитованию, а государство предоставляет скидку. Программа льготного кредита действует до 31 декабря 2023 года.

Кто может получить льготный автокредит в 2023 году?

В новый перечень льготников вошли работники сфер здравоохранения и образования, а также военнослужащие, члены их семей, мобилизованные, добровольцы и военнослужащие по контракту, которые принимают участие в СВО.

Отдельно отметим, что в число членов семей военнослужащих и добровольцев, выполняющих и выполнявших воинский долг, входят не только супруги и дети, но и родители, а также опекуны их детей.

Условия льготного автокредитования устанавливает следующие условия:

1. Предъявление при оформлении автокредита действующего водительского удостоверения. Оно должно быть оформлено на лицо, являющееся заемщиком.

2. Ограничение по стоимости покупки: машина с двигателем внутреннего сгорания должна стоить не более 2 млн рублей, электромобиль — без ограничений.

3. Наличие страховки каско.

4. Внесение первоначального взноса - от 10%.

5. Срок кредитования - не более семи лет (банки вправе устанавливать дополнительные ограничения).

6. Оформление залога на автомобиль.

7. Запрет на оформление новых автокредитных сделок в 2023 году и отсутствие действующих.

Для приобретения автомобиля с господдержкой нужно обратиться в автосалон или банк. Средства, которые выделяет государство, могут быть использованы в качестве первоначального взноса.