Общество 14.08.2023 в 09:57

В Саяно-Шушенском заповеднике ученые определили пол котят снежного барса

Это делается только по фотографиям с определенного ракурса, а идентификация барсов ведется по рисунку из пятен на шкуре
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В Саяно-Шушенском заповеднике ученые определили пол котят снежного барса
Ученые Саяно-Шушенского заповедника по видео и фотоснимкам определили пол трех котят, которые родились в 2022 году. Проводить осмотр диких кошек пришлось дистанционно, так как ирбисы ведут отшельнический образ жизни, сообщили в минприроды России.

«Идентификация снежных барсов осуществляется по рисунку из пятен на шкуре. Для каждой особи выбирают приметные комбинации колец и розеток, которые расположены на морде, хвосте, боках или лапах животного. Установить пол можно только по фотографиям определенного ракурса. Сейчас можно с уверенностью сказать, что два котенка – самцы, а один – самка», - рассказал начальник научного отдела Саяно-Шушенского заповедника Роман Афанасьев.

Для ученых появление самки снежного барса – это хорошая новость, так как повзрослев, она сможет приносить потомство. К слову, родителями ирбисы становятся раз в два года. В течение этого периода они воспитывают котят.

Больше половины ирбисов обитает в Республике Алтай. Саяно-Шушенский заповедник считается периферией российского и мирового ареала снежного барса – это самая северная группировка.

В объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и нацпарка «Шушенский бор» рассказали, что еще пять лет назад группировка снежного барса в этих местах была практически потеряна — к 2018 году численность снизилась до одной особи. Для восстановления популяции на территорию заповедника были выпущены два снежных барса, привезенных из Таджикистана. Ирбисы успешно освоились в новых условиях, определили границы индивидуальных участков, систематически регистрировались фотоловушками. В октябре 2020 года самка принесла потомство – двух котят. Повзрослев, молодые ирбисы отошли от матери и начали самостоятельную жизнь. В 2022 году транслоцированная самка вновь принесла потомство – трех котят, пол которых по фото- и видеокадрам определили специалисты.

В настоящее время на территории Саяно-Шушенского заповедника обитает девять снежных барсов. Увеличение численности произошло не только за счет рождения котят. С момента выпуска самки на территории заповедника появилось три новых самца, которые пришли с прилегающих территорий и стабильно регистрируются на заповедной земле.

В целом, за неполные пять лет работ по восстановлению группировка ирбиса увеличилась на восемь особей. По заключению ученых – это свидетельствует об успехе и подтверждает эффективность метода транслокации для восстановления группировок снежного барса.

«Для увеличения численности ирбиса в России в Красноярском крае практически завершено строительство Центра реинродукции снежного барса. Осталось благоустроить территорию и оборудовать поилки. Уже в ближайшее время Центр сможет принять первых постояльцев. После адаптации они создадут пары и принесут потомство для выпуска в дикую природу. Все этапы жизни воспитанников Центра будут контролировать специалисты. У нас есть успешный опыт работы Центра реинтродукции переднеазиатского леопарда, его мы распространим и на ирбисов», - сказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Чтобы помочь сохранить снежного барса в дикой природе, минприроды России, Росзаповедцентр и особо охраняемые природные территории проводят системную работу, направленную на защиту ирбиса и рост его численности. Снежный барс является одним из 13 приоритетных объектов животного мира федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма» нацпроекта «Экология».

Фото: mnr.gov.ru
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